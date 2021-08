Biden recibe un informe de inteligencia sin conclusión sobre el origen de la covid

EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL

Washington, 24 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este martes un informe clasificado de los servicios de inteligencia estadounidense sobre la pandemia de la covid-19, aunque no es concluyente sobre el origen del virus, reveló la prensa local.

Según el diario The Washington Post, que cita dos funcionarios familiarizados con el asunto, el documento es el resultado de la investigación que el mandatario encomendó realizar en mayo pasado a las agencias de inteligencia durante un plazo de 90 días.

Los expertos, pese a analizar datos de inteligencia existentes y de buscar nuevas pistas, no llegaron a un consenso sobre la procedencia del virus, que pudo haber pasado de un animal a un humano o ser producto de un accidente en un laboratorio.

Los servicios de inteligencia tratarán de desclasificar en los próximos días elementos del informe para su posible publicación, agregó la publicación, siempre citando a los funcionarios.

Biden anunció en mayo pasado la investigación después de que un informe de la inteligencia estadounidense descubriera que varios investigadores del Instituto de Virología de Wuhan se enfermaron en noviembre de 2019 y tuvieron que ser hospitalizados, según publicó entonces The Wall Street Journal.

El mandatario explicó que la Inteligencia estadounidense valoraba "dos escenarios probables": si surgió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio.

Sobre estas dos opciones, Biden dijo que dos de los servicios de Inteligencia de EE.UU. se inclinan hacia el primer escenario y un tercero hacia la idea del laboratorio, aunque la Casa Blanca no dio detalles sobre qué departamentos son en cada caso.

Estados Unidos manifestó en febrero su insatisfacción con los resultados preliminares de las investigaciones realizadas a principios de este año por expertos internacionales en Wuhan para buscar el posible origen de la pandemia, y consideró que las autoridades chinas habían ocultado datos a esa misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los expertos indicaron entonces, tras cuatro semanas de trabajo en China, que la hipótesis más probable del origen del nuevo coronavirus era que se había transmitido al ser humano desde animales salvajes vía una o más especies que actuaron como intermediarias.

Sin embargo, la oposición republicana, encabezada por el expresidente Donald Trump (2017-2021), ha dicho que la covid-19 se generó en un laboratorio chino.