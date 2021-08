Biden evaluará cómo reforzar la ciberseguridad en una reunión con Amazon y Apple

EFE/RITCHIE B. TONGO/Archivo

Washington, 25 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne este miércoles con ejecutivos de grandes compañías tecnológicas, energéticas y financieras estadounidenses, entre ellas Amazon, Apple y Google, para identificar formas de proteger los sistemas informáticos contra los ciberataques.

En el encuentro participarán, entre otros, los directores ejecutivos de Alphabet (Google), Sundar Pichai; Amazon, Andy Jassy; Apple, Tim Cook; Microsoft, Satya Nadella; IBM, Arvind Krishna; y ADP, Carlos Rodríguez, cuya empresa proporciona servicios de software a "miles" de compañías en EE.UU., informó la Casa Blanca.

"Las crecientes amenazas cibernéticas que enfrentamos requieren un esfuerzo coordinado de todo el país", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa el martes.

La reunión tiene como objetivo acercar posturas y coordinar estrategias para mejorar los estándares de ciberseguridad en todo el país, afirmó a los periodistas una alta funcionaria estadounidense, que pidió el anonimato.

"Llevamos ya un tiempo en contacto con (quienes manejan) infraestructuras críticas, diciéndoles: 'No sean el próximo Colonial, tomen las medidas necesarias (para reforzar sus redes)", aseguró la citada funcionaria en una rueda de prensa telefónica.

La fuente se refería así al ciberataque del pasado mayo contra el principal oleoducto de EE.UU., Colonial, y que provocó escasez de combustible en varios estados del este del país, incluidos Carolina del Norte, Virginia y Washington D.C., los más damnificados.

Además de ese incidente, en mayo, JBS, el procesador de carne más grande del mundo, sufrió otro ciberataque, y en julio hubo otra ofensiva contra Kaseya, una empresa de software que brinda servicios a más de 40.000 organizaciones en todo el mundo.

Esos incidentes han reforzado la atención que presta al tema el Gobierno de Biden, quien ha tratado de reforzar sus contactos con el sector privado para prevenir nuevos sucesos similares a los de los últimos meses.

A finales de julio, Biden firmó un memorando en el que pedía a su Gobierno que delinee una serie de estándares mínimos que deberían seguir todas las empresas para protegerse de ciberataques, aunque el cumplimiento de esas normas sería voluntario.

A la reunión de este miércoles con Biden asistirán, además de los citados directivos de las empresas tecnológicas, los directores ejecutivos de cuatro gigantes financieros estadounidenses: Bank of America, JPMorgan Chase, TIAA y US Bancorp.

También estarán los ejecutivos de cuatro empresas de seguros -Coalition, Resilience, Travelers y Vantage Group Holdings-, y representantes de varias instituciones educativas, como la universidad de Texas o la página web code.org.

Finalmente, acudirán los directivos de varias empresas energéticas y de agua: PG&E, Duke Energy, ConocoPhillips, American Water, SJW Group, Southern Company y Williams, indicó la Casa Blanca.