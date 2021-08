Biden cita "creciente" amenaza de atentado del EI al justificar retirada de Kabul

Actualiza con nuevas citas de Biden ///Washington, 25 Ago 2021 (AFP) - El presidente Joe Biden dijo el martes que Estados Unidos quiere completar su total retirada de Afganistán el 31 de agosto y debe hacerlo rápidamente por el creciente riesgo de ataques terroristas."Cuanto antes terminemos, mejor", dijo Biden sobre el plan de evacuar estadounidenses, afganos y soldados de su país luego que los talibanes conquistaron el poder en Kabul. "Cada día de la operación aumenta los riesgos para nuestras tropas", dijo.Biden dijo haber analizado este martes la situación con los líderes del Grupo de los Siete (G-7) y que coincidieron en "mantener la colaboración para sacar gente de la forma más eficiente y segura"."Estamos en camino de terminar el 31 de agosto", dijo Biden, quien ha sido presionado por varios líderes europeos a extender esa fecha límite a fin de proteger a todos los que buscan escapar de los talibanes. Indicó que el cumplimiento de la fecha límite del 31 de agosto está condicionado "a que los talibanes sigan cooperando y permitan llegar al aeropuerto a quienes estamos transportando"."Le pedí al Pentágono y al Departamento de Estado planes de contingencia para ajustar el calendario si es necesario", dijo Biden.Hasta ahora los talibanes "han dado pasos para trabajar junto a nosotros", dijo Biden, pero aseguró que hay un "agudo y creciente riesgo de un ataque de un grupo terrorista conocido como ISIS-K, o Estado Islámico-Khorazan."Cada día que estamos sobre el terreno, es un día más en el que sabemos que el ISIS-K está tratando de atacar el aeropuerto y atacar tanto a Estados Unidos como a las fuerzas aliadas y civiles inocentes", añadió.Tropas lideradas por Estados Unidos apuran la evacuación de personas de Kabul. Biden dijo que Estados Unidos sacó a 70.000 personas desde el 14 de agosto -un día antes que los talibanes se hicieran del poder-, incluyendo 6.400 en las últimas 12 horas.Más de 4.000 estadounidenses se cuentan entre quienes partieron del aeropuerto internacional Hamid Karzai que sirve a la capital afgana, dijeron funcionarios estadounidenses.Miles de personas de otras nacionalidades fueron evacuadas por naciones europeas; como Alemania y Reino Unido.- No será suficiente -Los talibanes demandaron el martes a los afganos capacitados a quedarse el país y advirtió a Estados Unidos y la OTAN que no admitirán extender la fecha límite de retiro.Estados Unidos debe dejar de llevarse "afganos expertos", como ingenieros y doctores, dijo un vocero de la línea dura. "El país precisa de sus capacidades. No deberían ser llevados a otros países", dijo el portavoz de los talibanes Zabihullah Mujahid a periodistas.Las naciones europeas afirmaron que no podrían transportar a todos los afganos en riesgo antes del 31 de agosto, y Biden recibió llamadas de todos los rincones para extender la fecha.Mujahid manifestó que los talibanes se oponen a una prórroga."Tienen aviones, tienen el aeropuerto, deberían sacar a sus ciudadanos y contratistas de aquí", dijo. Alemania señaló el martes que los aliados occidentales simplemente no pueden sacar del país antes de la fecha límite a cada afgano que busca protección."Aun (si la evacuación) es hasta el 31 de agosto o algunos pocos días más, no sería suficiente", dijo el ministro de Exteriores de Alemania Heiko Maas.Francia indicó que debería detener las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul el jueves si Estados Unidos persiste con su fecha límite y España advirtió que no podría rescatar a tiempo a todos los afganos que sirvieron a sus tropas.La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, declaró que los piquetes de los talibanes en las calles y la violencia dificultan llegar al aeropuerto para tomar el vuelo diario de la fuerza aérea de su país.Líderes europeos del G7 instaron a Biden a que sus tropas sigan protegiendo el aeropuerto de Kabul hasta que todos los afganos vulnerables hayan dejado el país.Muchos afganos temen que los talibanes repitan su brutal interpretación de la ley islámica como lo hicieron entre 1996 y 2001, cuando tenían el poder.El martes, Mujahid dijo que las mujeres que trabajan para el gobierno afgano deben permanecer en sus casas hasta que mejoren las condiciones de seguridad.- Ayuda suspendida - Entretanto el Banco Mundial anunció que suspendió su ayuda a Afganistán y se declaró especialmente preocupado por la situación y especialmente por las mujeres."Suspendimos los giros (financieros) en el marco de nuestras operaciones en Afganistán y vigilamos y evaluamos la situación de cerca", explicó a la AFP una portavoz del organismo.El Banco Mundial tiene más de docenas de proyectos de desarrollo en curso en Afganistán y ha vertido 5.300 millones de dólares en ese país; mayormente en garantías, según la entidad.bur-kma/fox/jfx/mas-tjc-bl-es/lm/llu/gm/dg -------------------------------------------------------------