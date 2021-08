Autoridad mexicana dice que reforma electoral debe tener visión de Estado

Fotografía de archivo que muestra al presidente del Instituto Federal Electoral, Lorenzo Córdova. EFE/ Mario Guzmán/Archivo

Ciudad de México, 24 ago (EFE).- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, dijo este martes que una reforma electoral como la planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador debe estar basada en un diagnóstico serio, con visión de Estado y no en fobias personales.

Agregó que no puede plantearse con la intención de desmantelar el andamiaje electoral que el país ha construido en los últimos 30 años.

"Cualquier reforma electoral debe partir de un diagnóstico claro y de un proceso de deliberación incluyente, con visión de Estado que, sin revanchas, filias o fobias pueda enriquecer el modelo electoral que hoy tenemos, que es exitoso, sin duda, pero que también, por supuesto, es perfectible", apuntó Córdova.

Durante su participación en el evento "Elecciones 2021. Contexto y análisis postelectoral", organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aseguró que los comicios del 6 de junio demostraron que el sistema electoral funciona bien.

Calificó de "una paradoja que cuando las autoridades electorales gozan de mayor prestigio entre la ciudadanía, a lo largo de los últimos 30 años de transición a la democracia, incluso en el ámbito internacional, las iniciativas para una reforma electoral reflejan una intención de desmantelar el arreglo democrático".

Córdova ha salido al paso de las declaraciones de López Obrador, quien en las últimas semana ha reiterado que enviará una reforma para renovar al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismos autónomos a los que ha cuestionado duramente.

"Va a ser integral, vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, las facilidades para que todos puedan participar, que no haya obstáculos (...) y que pueda haber una auténtica democracia", dijo López Obrador sobre la propuesta de reforma.

Las acusaciones del mandatario contra esas instituciones han aumentado desde las pasadas elecciones intermedias del 6 de junio, cuando su partido y aliados ganaron el poder en la mitad de las 32 gubernaturas, pero perdieron la mayoría calificada de dos tercios del Congreso.

PRESUPUESTO 2022

Por otra parte, la Comisión Temporal de Presupuesto presentó formalmente el Anteproyecto de Presupuesto 2022 del INE que asciende a 18.827 millones de pesos (932 millones de dólares) que garantizan la organización de las seis elecciones locales, así como la realización de la Revocación de Mandato y la Consulta Popular.

En la presentación del documento, el presidente de la Comisión, Jaime Rivera, aseguró que el cálculo presupuestario para el próximo año "se realizó con racionalidad y sin excesos", lo que permitirá mantener los estándares de calidad a los que la ciudadanía está acostumbrada y a la que está obligado el INE.