Anabel Pantoja contesta a Kiko Matamoros

MADRID, 25 (CHANCE)



Kiko Matamoros ha aparecido este miércoles en una revista de tirada nacional posando con su pareja, Marta López, y lo cierto es que ha hablado de todos y de todo... como de costumbre, el colaborador no se ha dejado nada por decir y ha arremetido contra Anabel Pantoja y Belén Esteban.



"La verdad que me ha dolido porque le tengo cariño, yo le he pedido explicaciones por privado. Entiendo que de una entrevista y venda su vida, pero ya que diga lo de Belén y lo mío..." comenzaba diciendo Anabel Pantoja esta tarde en 'Sálvame Diario' sobre la entrevista de su compañero y como esperábamos... no se ha quedado callada.



"Lo primero, Kiko, para hablar de hábitos y de trastornos alimenticios, como la explotación de la obesidad, que tú me hables de eso a mí, me parece incoherente. Para hablar de ese tema, eso lo tiene que hacer un nutricionista o un médico y que yo sepa tú estudiaste tres asignaturas de la carrera de derecho" ha continuado diciendo la sobrina de Isabel Pantoja.



Además, Anabel ha asegurado que no le ofende que la llame 'sucesora de Belén Esteban': "Segundo, sucesora de Belén, sería un orgullo, pero no lo soy. Soy Anabel, es verdad que se me puede comparar con ella, pero si el público empatiza con nosotras es porque a lo mejor se sienten identificados con nosotros y no contigo, que vives por encima de tus posibilidades. ¿Quién te paga a ti? ¿cómo cobras las revistas? yo te tengo un respeto".



La influencer se ha ido encendiendo a medida que iba hablando y ha asegurado que él no es nadie para discriminarla por no tener estudios: "Te voy a decir una cosa, todos trabajamos, todos ganamos un sueldo, pero es que ni tú ni tu descendencia, menos una, tenéis carrera, los demás os caracterizamos por buscarnos la vida y eso no es nada malo. Si no te encuentras a gusto en este programa por estar con compañeros como yo, vete a 'Saber y ganar'".



Anabel Pantoja ha terminado su discurso agradeciendo a Marta López, pareja de Matamoros, la defensa que ha hecho de ella en sus redes sociales: "Te guardaba respeto, pero me ha dolido porque tú mismo me has dicho que esto era un juego y aquí jugábamos todos. Tú eras la primera espada aquí, pero ahora eres la última. Muchísimas gracias Marta López por lo que has subido a Instagram, gracias por la compresión, te doy las gracias por este reconocimiento".