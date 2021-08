Almagro dice que la OEA cumplió "de buena fe" acuerdo electoral con Bolivia

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro. EFE/ Lenin Nolly/Archivo

Washington, 25 ago (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró este miércoles que ese organismo cumplió "de buena fe" el acuerdo rubricado con Bolivia para la observación de las elecciones de 2019 en ese país, que fueron anuladas, y puntualizó que dicho convenio es "vinculante".

Almagro se pronunció después de que el Gobierno boliviano reafirmó hoy que hubo "injerencia" y "discursos de odio" de parte de Almagro, y cuestionó el informe preliminar realizado por esa organización sobre las elecciones fallidas de 2019.

El informe de la OEA, que se conoció el 10 de noviembre de 2019, detectó irregularidades "muy graves" en el proceso, como la manipulación del sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados.

El entonces gobernante y candidato Evo Morales anunció primero nuevas elecciones y horas después dimitió de la Presidencia, alegando ser víctima de un supuesto "golpe de Estado", lo que dio paso a una profunda crisis política en ese país.

Los ministros bolivianos de Justicia, Iván Lima, y de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, discutieron la posición de La Paz durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada hoy de forma virtual, en el que además participó el embajador de Bolivia ante el organismo, Héctor Arce Zaconeta.

En su intervención, Almagro reconoció "diferencias" con la delegación de Bolivia sobre el cumplimiento del Acuerdo para el análisis integral de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, pero defendió la labor del organismo que lidera.

"Nosotros creemos que lo hemos cumplido de buena fe", subrayó el funcionario, al indicar que se han llenado "plenamente los requisitos y las condiciones de fondo y formales" del acuerdo.

Además, aclaró que la OEA "no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere" la carta de origen de esa organización, firmada el 30 de abril de 1948.

En ese contexto, puntualizó que en ninguna de las disposiciones de ese documento se autoriza a la OEA "a interferir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros".

El secretario defendió igualmente que el acuerdo con Bolivia "tiene carácter vinculante", por lo que consideró que su texto "debe interpretarse de buena fe”.

"El término vinculante no da lugar a dos interpretaciones", insistió Almagro, quien aclaró que la secretaría general no participó ni formó parte de las misiones de expertos, sino que analizó la información, la redactó y concluyó esa misión.

Sin embargo, Almagro señaló que están dispuestos a avanzar en un proceso de "solución de controversias, tal cual lo establece el derecho internacional".

"No queremos que quede ninguna duda en cuanto al buen cumplimiento del acuerdo del 20 de octubre de 2019 por parte de la secretaría general", enfatizó el diplomático y expresó su interés de "dar la mayor certeza jurídica en este tema".