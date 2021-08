Aitana enamora a Starlite con el estreno, en primicia, de su nuevo tema, 'Aunque no sea contigo'

25-08-2021 Aitana Ocaña. La triunfita ofreció un vibrante concierto en el incomparable marco del Festival Starlite que, poco a poco, se acerca a su fin después de un verano reuniendo en su escenario a los mejores artistas del panorama nacional e internacional MADRID, 25 (CHANCE) Demostrando por qué se ha convertido en una de las cantantes más escuchadas y admiradas de nuestro país, Aitana desembarcó - por segunda vez tras su concierto del pasado 22 de julio - en el Starlite Catalana Occidente y, con uno de los mejores conciertos que se recuerdan, enamoró al público marbellí en una noche mágica gracias a su dulzura, giros vocales y con alguna que otra sorpresa sobre el escenario. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA STARLITE CATALANA OCCIDENTE



La cantante y compositora se encuentra promocionando su último y exitoso trabajo '11 Razones' y quiso aprovechar la ocasión para presentar, en primicia y ante el entregado público del festival, su nueva canción, 'Aunque no sea contigo', un dúo con Evaluna, que se ha convertido en uno de los temás más escuchados del verano



Vestida con un dos piezas de pantalón y top de tonos azules a modo de manchas de acuarela, Aitana arrancó con la canción que da nombre a su último disco '11 Razones', para continuar con 'Cuando te fuiste'. Entre el público, mucha representación infantil y juvenil que esperaba impaciente con nervios a flor de piel la salida al escenario de su ídolo musical, a quien ovacionaron nada más aparecer sobre las tablas con un especial fervor.



"Me hace mucha ilusión estar por segunda vez este año con vosotros, este lugar es muy especial y único, igual que vosotros. Muchas gracias por haber sido valientes y confiar en la cultura y en mi show. El año pasado, durante la pandemia, solo hice un concierto y fue aquí en Starlite Catalan Occidente. Esta noche vamos a escuchar canciones del primer y segundo disco e intentaré cantar vuestras canciones favoritas, solo os pido que cantéis con todas vuestras fuerzas todas las canciones", se dirigía una emocionada y pletórica artista a sus incondicionales.



Un concierto único en el que la artista hizo un completo repaso de su repertorio, dejándose el alma con sus temas más conocidos y conquistando a un público entregado que coreó éxitos como 'Vas a quedarte', 'Si tú la quieres' o '+ (Más)' ante una Aitana que demuestra con cada uno de sus conciertos, que no tiene techo y que, a pesar de su juventud, ya es una de las figuras más importantes de la música española.