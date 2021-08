Afganistán.- La Policía holandesa disuelve una manifestación ultranacionalista contra los evacuados afganos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La Policía holandesa ha disuelto esta pasada noche una concentración ultranacionalista de más de 250 personas en la provincia de Gelderland (en el centro-este del país) contra un centro de acogida temporal de refugiados afganos.



La protesta tuvo lugar concretamente frente a una base militar convertida en centro temporal de acogida a evacuados en la localidad de Harskamp, según informa el medio local' Omroep Gelderland'.



Allí, los concentrados gritaron eslóganes como "Nuestra gente va primero" y "Harskamp nos pertenece", antes de prender fuego a varios neumáticos, lo que motivó la intervención policial, según un portavoz de las fuerzas de seguridad a la agencia de noticias ANP.



El incidente no dejó arrestos pero el ministro de Defensa de Países Bajos, Ank Bijleveld, ha condenado el "lamentable" comportamiento de los manifestantes, mientras que la ministra de Exteriores, Sigrid Kaaf, tachó a los participantes de "gente sin corazón".



De igual modo, el alcalde de la cercana localidad de Ede, Rene Verhulst, expresó su deseo de que esta clase de sucesos no se vuelvan a repetir. "Aquí no queremos algo así", ha lamentado.



Países Bajos aloja ahora mismo a 1.100 evacuados de la capital afgana, Kabul, desde el pasado 15 de agosto en manos del movimiento talibán, y repartidos en tres alojamientos de emergencia más un cuarto en preparación cerca de la localidad de Nijmegen.