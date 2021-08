Afganistán.- La caótica salida de Afganistán pasa factura a la imagen de Biden

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El repliegue militar de Estados Unidos de Afganistán, marcado por el caos de las evacuaciones internacionales tras la toma de Kabul por parte de los talibán, ha comenzado a golpear la imagen del presidente norteamericano, Joe Biden, que ha recibido en las últimas semanas incluso comparaciones con la fallida guerra de Vietnam.



Los sondeos venían situando el respaldo a Biden por encima del 51 por ciento, pero los estudios conocidos en los últimos días comienzan ya a reflejar los efectos colaterales de la crisis afgana. Solo un 41 aprueba su gestión en términos generales, según una encuesta de la Universidad de Suffolk para el 'USA Today'.



Una mayoría de los estadounidenses se muestra a favor de sacar a las tropas de Afganistán, pero más de seis de cada diez (un 62 por ciento) critican la forma en la que se ha llevado a cabo. Solo un 26 por ciento respalda la gestión de esta retirada, que bajo la anterior Administración se anunció para marzo de 2021 y Biden retrasó en un principio hasta el 11 de septiembre.



El martes, y pese a las presiones de otros líderes del G7, el actual inquilino de la Casa Blanca insistió en que se ceñiría al último plazo, el del 31 de agosto. Los talibán han advertido a través de distintos portavoces de que no admitirán prórroga alguna, incluso amenazando con "consecuencias" no especificadas.



Uno de los argumentos esgrimidos por Biden para justificar la salida de Afganistán es su excesiva duración, 20 años. Arrancó en pleno duelo de los atentados del 11-S bajo la Presidencia de George W. Bush, en quien recaería la principal responsabilidad de esta guerra para un 62 por ciento de los encuestados por la Universidad de Suffolk.



Sin embargo, no será Bush sino Biden quien pueda pagar las consecuencias políticas de la gestión de la salida. El 52 por ciento de las personas entrevistadas en otro estudio, de HarrisX para el portal 'The Hill', creen que el hecho de que el actual mandatario reforzase la presencia de tropas en Kabul demuestra que es culpable de lo que está ocurriendo.



Según este segundo sondeo, un 58 por ciento de los votantes creen la promesa de Biden de que sacará de Afganistán a todos los estadounidenses que aún siguen allí, pero un elevado 42 por ciento desconfía de él.