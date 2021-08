Afganistán.- Francia evita ahora poner fecha al fin de las evacuaciones, que seguirán "mientras sea posible"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Francia ha matizado este miércoles que no hay ninguna fecha cerrada para el final de las evacuaciones desde el aeropuerto de Kabul y, aunque ha admitido que podrían no prolongarse hasta el 31 de agosto, ha señalado que los trabajos seguirán "mientras sea posible".



El martes, el jefe de gabinete del ministro de Exteriores, Nicolas Roche, comentó ante el primer ministro, Jean Castex, que si Estados Unidos se ceñía a su plan de repliegue militar Francia tendría que realizar sus últimas evacuaciones este jueves, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press.



El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, ha evitado dar una fecha precisa al término del Consejo de Ministros y se ha limitado a reconocer que es "probable" que haya que adelantar "algunas horas" o "algunos días" la conclusión de los trabajos de evacuación desde el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de la capital afgana.



Las autoridades galas cifran en 2.500 las personas evacuadas desde que los talibán se hicieron con el control de Kabul el 15 de agosto. El traslado de varias personas sospechosas de tener vínculo con la insurgencia ha agitado el debate político en Francia, algo que Attal ha querido zanjar subrayado que no ha habido "ningún fallo de seguridad" en todo el proceso.



"Quiero ser extremadamente claro. Francia no elegirá nunca entre sus deberes humanitarios y la seguridad de los franceses", ha advertido, para acto seguido defender la labor de análisis que se viene efectuando caso por caso y que permitiría evitar riesgos.