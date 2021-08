Abandonan Philipsen, ganador de dos etapas, y Aranburu

El noruego Odd Christian Eiking (Intermarché), nuevo líder de la Vuelta, antes de la undécima etapa de LaVuelta Ciclista España que transcurre, este miércoles, entre Antequera y Valdepeñas de Jaén con 133,6 km. EFE/Manuel Bruque

Valdepeñas de Jaén (Jaén), 25 ago (EFE).- El belga Jasper Philipsen (Alpecin Felix), ganador de dos etapas, y el español Alex Aranburu (Astana) han abandonado la Vuelta a España 2021 y no han salido en la undécima etapa de la carrera, Antequera-Valdepeñas de Jaén (133,6 kms.).

"Jasper Philipsen lamentablemente tiene que dejar La Vuelta hoy (miércoles) debido a una fiebre leve. La decisión la tomó la dirección del equipo, así como el personal médico y de rendimiento, para no comprometer el resto de su temporada", ha confirmado su equipo.

Aranburu, según apunta también su equipo, el Astana, sufre problemas "en una rodilla", en la que recibió con "cuatro puntos" de sutura, y en otras partes de su cuerpo tras caerse ayer en el puerto de Almáchar, en el tramo final de la décima etapa con final en Rincón de la Victoria.

Por ello, la dirección de la formación kazaja ha preferido "no correr riesgos" de cara al final de la temporada del corredor guipuzcoano.

Sin Philipsen y sin Aranburu, la Vuelta pierde a dos candidatos a victorias de etapa. Philipsen ya ha ganado dos esprints, en Burgos-Gamonal y Albacete, era el gran favorito para los tres que pueden quedar en la carrera junto al holandés Fabio Jakobsen y se encontraba segundo en la clasificación de la Regularidad.

Aranburu, por su parte, esperaba algún final en cuesta, como el de hoy en Valdepeñas de Jaén, para sumar en su palmarés al triunfo en Sestao en la Vuelta al País Vasco de esta temporada, en una llegada de ese perfil.