YouTube presume de US$30.000 millones en pagos a creadores

(Bloomberg) -- En los últimos años, las empresas de redes sociales han invertido considerables recursos y dinero en los creadores en línea, sin embargo, YouTube quisiera dejar claro que es él quien lidera.

La rama mediática de Google de Alphabet Inc. anunció este lunes que comparte las ventas de publicidad con más de 2 millones de productores de videos. YouTube también dijo que ha pagado más de US$30.000 millones a los creadores en los últimos tres años por anuncios, merchandising y otras características del servicio.

La compañía señaló que sentó las bases para ese crecimiento al limpiar el sitio para los anunciantes.

“Nuestra responsabilidad como plataforma global ha creado este lugar que funciona”, dijo Neal Mohan, director de productos de YouTube en una entrevista.

En 2007, YouTube comenzó a dividir las ventas de anuncios con los creadores, y finalmente formó un sistema en expansión con pocas reglas. Eso explotó cuando los anunciantes boicotearon YouTube por videos inapropiados. A principios de 2018, el servicio redujo drásticamente la cantidad de canales pagos, centrándose en los que cumplían con los umbrales y las pautas de audiencia.

Ahora, ese número está creciendo nuevamente. YouTube dijo que la cantidad de canales nuevos en su programa de anuncios se duplicó durante 2020.

Grandes rivales como Facebook Inc., TikTok y Spotify Technology SA han intentado atraer a los creadores de YouTube con herramientas y pagos, aunque, hasta ahora, ninguno ha logrado avances significativos. Incluso Facebook se comprometió a no recibir comisiones de los creadores hasta 2023 en un esfuerzo por impulsar el crecimiento.

YouTube se lleva 45% de la mayoría de las ventas de anuncios de video. Mohan dijo que no hay planes para cambiar eso.

YouTube también divide el dinero publicitario con los medios de comunicación tradicionales que publican videos. Mohan se negó a decir cuánto de la cifra de US$30.000 millones se destinó a esas empresas, pero dijo que una “enorme parte” de la suma se destinó a creadores y músicos independientes.

