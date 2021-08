Yeray sigue con molestias en la rodilla izquierda y será baja en Vigo

El portero del Athletic Club Unai Simón (d)con el grupo vuelve al trabjo en Lezama, donde este martes ha sido abierto al público para preparar el partido del próximo sábado frente a Celta de Vigo. EFE/LUIS TEJIDO

Lezama (Bizkaia), 24 ago (EFE).- El jugador del Athletic Club Yeray Álvarez sigue al margen del grupo a causa de una "reagudización de la tendinopatía" que presenta en el tendón rotuliano izquierdo y con toda probabilidad será baja el próximo sábado en el partido de Balaídos frente al Celta.

El parte médico emitido por la entidad rojiblanca detalla que el central, afectado por esta lesión desde finales de julio, va a ser sometido a pruebas complementarias para determinar el alcance de la lesión y que está siendo sometido a "los tratamientos precisos para su recuperación".

Yeray ha sido una de las bajas en la sesión desarrollada este lunes en Lezama, la primera enfocada a preparar el encuentro ante el conjunto gallego en la que tampoco han tomado parte Alex Petxarroman y Yuri Berchiche.

El lateral derecho, que no ha podido estrenarse todavía en una convocatoria por unos problemas musculares, ha trabajado al margen y es duda para la próxima jornada, mientras que Yuri continúa el proceso de recuperación de la operación de pubis a la que fue sometido el 22 de julio.

Quienes sí se han ejercitado a las órdenes de Marcelino García Toral en una sesión de poco más de una hora de duración en los campos exteriores y a la que han asistido el presidente, Aitor Elizegi, y el director deportivo, Rafa Alkorta, han sido Unai Simón y Ander Capa.

El portero internacional regresó el pasado sábado a Lezama y hoy ha realizado el primer entrenamiento completo con el resto de sus compañeros y todo apunta que será titular en Balaídos desplazando al guardameta del filial Julen Agirrezabala.

El defensa, por su parte, parece ya recuperado de la lesión muscular que le ha aquejado desde comienzos de agosto y que le ha impedido estar por ahora al disposición del técnico.

Después de los rondos y partidillos en terrenos reducidos han abandonado el grupo Unai López e Iñigo Córdoba, dos de los jugadores que no cuentan para Marcelino, que no han tomado parte en los ejercicios tácticos de 'diez contra diez' con los que ha concluido la jornada.