Vietnam.- El viaje de Kamala Harris a Vietnam, retrasado por un "incidente médico anómalo"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La gira de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, por el sudeste asiático ha sufrido un contratiempo este martes después de que su traslado a Vietnam se haya retrasado por un "posible incidente médico anómalo", según un comunicado de la Embajada norteamericana que no entra en más detalles.



La Embajada en Hanói ha explicado que la delegación encabezada por Harris no despegó de Singapur por este incidente, que sin embargo no ha impedido que la 'número dos' de Joe Biden pueda seguir con su gira una vez concluida una "cuidadosa evaluación" de la situación.



El Departamento de Estado de Estados Unidos suele utilizar es tipo de términos para referirse al conocido como 'Síndrome de La Habana', un cuadro de síntomas sin explicación clara que habrían presentado funcionarios norteamericanos en el extranjero y que se detectó en primer lugar en la capital de Cuba.



A raíz de la reciente publicación de posibles casos en Alemania, un portavoz del Departamento de Estado reafirmó a Europa Press su compromiso para investigar cualquier "incidente médico sin explicación" allá donde se produzca. En este sentido, defendió que este tema es una "prioridad" para el actual jefe de la diplomacia, Antony Blinken.



Bajo la Presidencia de Donald Trump, el Gobierno estadounidense se limitó a encargar un informe de lo ocurrido, en el que se aludía a un posible uso intencionado de radiación de microondas, sin señalar a ningún culpable. En mayo, sin embargo, el portal Politico reveló que las sospechas van dirigidas a la Inteligencia rusa.