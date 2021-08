VÍDEO: El Gobierno evita aclarar cuándo finalizará la evacuación de Afganistán si no se aplaza la fecha del 31 de agosto

24-08-2021 La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, interviene en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 24 de agosto de 2021, en La Moncloa, Madrid, (España). Durante la intervención ha informado de los acuerdos a los que han llegado tras la reunión del Consejo de Ministros, la primera tras el periodo estival. Entre otros asuntos, ha señalado que han aprobado el proyecto de ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y reforzar la sostenibilidad del sistema. Por otro lado, ha abordado la misión que las tropas españolas están llevando a cabo en la repatriación en Afganistán. POLITICA EUROPA PRESS/M.FERNÁNDEZ. POOL - Europa Press



La portavoz asegura que se apurará "hasta el último segundo" para sacar al máximo número de afganos



MADRID, 24 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha evitado aclarar cuándo se pondrá fin a la operación de evacuación de Afganistán y si el Gobierno prevé sacar al personal diplomático y de los cuerpos de seguridad que están desplegados actualmente en el aeropuerto de Kabul antes del 31 de agosto en caso de que Estados Unidos no decida prorrogar la fecha para su retirada completa.



Rodríguez ha insistido en que para el Gobierno la prioridad es "apurar hasta el último segundo" para sacar al máximo número de personas posibles en riesgo antes de que Estados Unidos, que actualmente garantiza el control del aeropuerto de Kabul, abandone por completo el país.



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha dejado entrever la posibilidad de prolongar esa presencia y se espera que este mismo martes pueda haber un anuncio en ese sentido, si bien los talibán ya han advertido de que el 31 de agosto es una "línea roja" y podría haber "consecuencias".



EL GOBIERNO VELARÁ POR LA SEGURIDAD DE DIPLOMÁTICOS, POLICÍAS Y SOLDADOS



Así las cosas, Francia ya ha anunciado este martes que si se mantiene la fecha límite prevista pondrá fin a las evacuaciones este mismo jueves. Preguntada por qué va a hacer España, Rodríguez ha insistido en agotar el plazo, aunque sí ha señalado que "el Gobierno velará por la seguridad" de los diplomáticos, policías y soldados desplegados en Kabul.



"Vamos a apurar hasta el último minuto", ha reiterado, al tiempo que ha reconocido que las "circunstancias son muy complejas" sobre el terreno. En este sentido, tampoco ha querido ahondar en la posibilidad de que las fuerzas especiales españolas enviadas a Kabul puedan llevar a cabo operaciones fuera del aeropuerto para rescatar a colaboradores afganos que tienen problemas para llegar, como ha planteado la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurando que el Gobierno "actúa con absoluta prudencia".



Por otra parte, Rodríguez ha sacado pecho de la operación que está llevando a cabo el Gobierno, que ha calificado de "éxito" que ya ha sido reconocido a nivel internacional y que ha mostrado la "grandeza" de España y solidaridad ante un "drama humano" como el que se está produciendo en Afganistán tras la conquista talibán. "Nuestro país ha mostrado su mejor versión", ha abundado.



La también ministra de Política Territorial ha resaltado el "orgullo" que siente, según ella, no solo el Gobierno sino "la inmensa mayoría de los españoles" por la labor realizada por los diplomáticos, las Fuerzas Armadas, los mecanismos de inmigración y demás para acoger a los evacuados afganos.



LO PRIMERO ES LA EVACUACIÓN



"En estos momentos lo primero es lo primero" y "la prioridad absoluta es atender la evacuación", ha subrayado Rodríguez, defendiendo que "tiempo habrá de atender otras circunstancias" como las garantías jurídicas que se dan a quienes llegan o la posibilidad de que otros países de la UE no cumplan con su compromiso de acoger a los colaboradores afganos evacuados, por las que le han preguntado.



Rodríguez se ha escudado también en la evacuación para evitar valorar la apresurada retirada de Estados Unidos de Afganistán, sosteniendo que "tiempo tendremos de análisis en el marco de la política internacional de ver qué ocurrió, cómo ocurrió y ver qué disposición tienen los estados para afrontar estas circunstancias".



Según los últimos datos ofrecidos desde el Ministerio del Interior, hasta el lunes por la noche habían llegado a España 815 personas procedentes de Afganistán, de las que 613 han solicitado protección internacional. Para esta tarde está prevista llegada de un nuevo avión, con otras 290 personas.



