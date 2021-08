Viaje de Harris se retrasa por ‘incidente de salud’ en Hanói

(Bloomberg) -- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, partió de Singapur el martes más de tres horas después de lo planificado debido a preocupaciones sobre “un incidente de salud anómalo” en Hanói, su próximo destino, dijo el Departamento de Estado.

“A principios de esta noche, la delegación itinerante de la vicepresidenta se retrasó en la salida de Singapur porque la oficina del vicepresidente se enteró de un informe de un posible incidente de salud anómalo reciente en Hanói, Vietnam”, dijo la embajada de EE.UU. en Hanói en un comunicado. “Después de una cuidadosa evaluación, se tomó la decisión de continuar con el viaje de la vicepresidenta”.

El Departamento de Estado ha utilizado con frecuencia la frase “incidentes de salud anómalos” para describir el llamado síndrome de La Habana, que ha afectado a decenas de diplomáticos y funcionarios de inteligencia estadounidenses, quienes describen sentirse enfermos y otras sensaciones físicas inusuales después de escuchar sonidos extraños. EE.UU. no ha determinado la causa de la aflicción, y la Casa Blanca se negó el martes a decir si los síntomas del individuo eran similares a los de otros casos de síndrome de La Habana.

Harris tenía programado partir de Singapur hacia Vietnam, la segunda etapa de un viaje al Sudeste Asiático, a las 4 p.m., hora local. Los reporteros que viajaban con la vicepresidenta fueron enviados abruptamente de regreso al hotel Shangri-La poco después de las 3:30 p.m., hora local. Su avión finalmente despegó alrededor de las 7:30 p.m. hora local.

Hasta ahora, la vicepresidenta ha utilizado el viaje a Asia para enfatizar el compromiso de EE.UU. con la región y advertir sobre la amenaza que representa China, particularmente en lo que respecta a las disputas territoriales.

