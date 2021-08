Venezuela.- Dimiten dos dirigentes de la principal coalición opositora venezolana por la indecisión sobre las elecciones

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Venezuela, Ramón José Medina, y el secretario general de este bloque opositor, José Luis Cartaya, han anunciado sus respectivas dimisiones por la falta de una decisión clara sobre la participación en las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre.



El 29 de agosto expira el plazo para la inscripción de candidatos para esta cita electoral, en la que la oposición por ahora no ha expuesto un mensaje común. El excandidato presidencial Henrique Capriles sí ha abogado públicamente por la participación, mientras que otros dirigentes mantienen sus recelos.



"En vista de que hasta la fecha no se ha tomado la decisión alguna sobre participar o no", y ante la imposibilidad de cumplir los plazos de inscripción establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Medina y Cartaya han dicho sentirse "obligados" a hacerse a un lado, según un comunicado firmado por ambos y recogido este martes por medios locales como 'El Universal'.



Ambos líderes esperan que sus sustitutos sean designados "a la mayor brevedad posible" para que la MUD pueda notificarlo formalmente ante el CNE, el órgano en el que recae la organización de los comicios.



La oposición venezolana ha solicitado garantías al Gobierno de Nicolás Maduro para participar en la próxima cita electoral y no descarta volver a ausentarse, como ya hizo en las presidenciales de 2018 y, más recientemente, en las parlamentarias de 2020. La decisión final podría depender de posibles avances en el proceso de negociación que las partes han abierto en México.