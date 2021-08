Venezuela.- Casado pide "reflexionar por qué" se había perdido interlocución con EEUU y apunta al papel español en Cuba y Venezuela

24-08-2021 El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, comparece durante una visita a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ávila, a 24 de agosto de 2021, en Ávila, Castilla y León, (España). El incendio se inició el pasado 14 de agosto y durante 8 días quemó cerca de 22.000 hectáreas de terreno. Provocado por la avería de un vehículo, es considerado el fuego más grave en lo que va de año y uno de los más grandes de los últimos 21 años. El presidente del Gobierno ha señalado que en el Consejo de Ministros de este martes, se aprobará declarar como zonas gravemente afectadas por emergencia de Protección Civil a "todas y cada una de las comunidades que han sufrido incendios este verano y otro tipo de catástrofes naturales". POLITICA Gustavo Serrano - Europa Press



SOLOSANCHO (ÁVILA), 24 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP, Pablo Casado, ha considerado "importante" que "después de siete meses" se haya recuperado la interlocución con Estados Unidos tras la conversación telefónica mantenida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del país norteamericano, Joe Biden, aunque ha pedido "reflexionar" sobre "por qué" se había perdido, una explicación que "no está lejos del continente americano", en alusión al papel de España en Cuba y Venezuela.



Durante una visita realizada este martes a los municipios afectados por el incendio de Navalacruz, en la provincia de Ávila, Casado ha celebrado "que por fin haya interlocución" tras "lamentables incidentes" como el breve encuentro entre Biden y Sánchez en la cumbre de la OTAN en Bruselas o "los siete meses" sin que el presidente de los Estados Unidos "se pusiera al teléfono" con el jefe del Ejecutivo español.



En este sentido, ha recordado el papel del Gobierno frente a la dictadura cubana cuando Estados Unidos "pedía que los disidentes fueran respetados", o "en países como Venezuela" en el que las administraciones Biden y Trump han sido "muy beligerantes", mientras que el Gabinete español "ha tenido colaboración incluso en suelo español", en referencia al encuentro del exministro José Luis Ábalos con la ministra venezolana Delcy Rodríguez.



Tras ello, ha vuelto a reivindicar el papel que, a su juicio, debe jugar España como "aliado privilegiado" de Estados Unidos merced a la presencia en el país de las bases militares norteamericanas de Rota y Morón de la Frontera.



Así, ha recordado su propuesta para que la VI Flota estadounidense tenga una sede permanente en Rota o de que ambas bases acojan el dispositivo permanente norteamericano contra el terrorismo, el narcotráfico o la inmigración proveniente del continente africano.



Casado ha lamentado el "drama" que se vive en Afganistán, tras "20 años de gran esfuerzo" de las Fuerzas Armadas españolas con "pérdida de vidas humanas" en la defensa "de la libertad" para que al final "caiga en manos del fundamentalismo islámico".



En este sentido, el líder de la oposición ha pedido al Gobierno que esté "del lado de sus aliados" y que acometa la repatriación del personal diplomático, militar y de las fuerzas de seguridad, así como de sus colaboradores afganos, "cuanto antes".



Precisamente sobre esto, Casado ha lamentado que Pedro Sánchez tardara "una semana en reaccionar", pero ha recalcado el compromiso de su partido de no hacer de esto una "confrontación partidista".



SITUACIÓN EN EL MAR MENOR



Por último, el presidente del PP ha vuelto a pedir al Ejecutivo que actúe para frenar los vertidos que afloran en el Mar Menor y que suponen el aporte de nitratos y agua dulce a una laguna de agua salada, con la correspondiente proliferación de algas y el daño al ecosistema.



Así, ha defendido la construcción de un colector que permita depurar el caudal de la rambla del Albujón y desaguar el agua dulce directamente al Mediterráneo, al tiempo que ha recordado que, si no lo hace, ceda al menos las competencias para que pueda efectuar esas obras la Región de Murcia con fondos propios.



"No es mucho pedir", ha sentenciado Pablo Casado, quien ha reclamado al Gobierno central "que se pongan soluciones ya" a la situación que vive el Mar Menor.