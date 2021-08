Una ONG alerta de posible propagación masiva de la covid-19 en Venezuela

La ONG ha hecho reiterados llamados a acelerar el proceso de vacunación contra la covid-19 en el país y ha pedido al Gobierno que informe sobre la llegada de las nuevas dosis. EFE /Rayner Peña /Archivo

Caracas, 24 ago (EFE).- La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) alertó este martes sobre la posible propagación masiva de la covid-19 en el país, debido a que, según sus cifras, menos del 3 % de la población está vacunada, y están próximas a comenzar las clases y la campaña electoral de los comicios regionales y locales del 21 de noviembre.

"El caldo de cultivo para propagar la pandemia en Venezuela. Tres eventos que acelerarán la propagación: detección de circulación de (la variante) delta y los llamados a reinicio de clases y el inicio de campaña electoral con menos del 3 % de la población con cobertura completa de vacunación", dijo MUV en un mensaje en Twitter.

La ONG ha hecho reiterados llamados a acelerar el proceso de vacunación contra la covid-19 en el país y ha pedido al Gobierno que informe sobre la llegada de las nuevas dosis.

El domingo, la organización aseguró que a la nación caribeña han seguido llegando vacunas desde China contra la covid-19, pero el Ministerio de Salud no lo ha anunciado públicamente.

El Gobierno ha recibido numerosas críticas desde que comenzaron a llegar las vacunas al país, ya que las cifras hechas públicas variaban en varios miles, según el funcionario que las brindara, lo que generó una gran desconfianza entre la población al comprobar que la información no era veraz, pese a tratarse un asunto ten relevante como la salud pública.

El sábado, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que en lo que resta de agosto, septiembre y octubre el país pasará a un proceso de "expansión" de la vacunación contra la covid-19 para el regreso a clases presencial.

Sin embargo, durante el recorrido, una persona aseguró que sigue a la espera de la segunda dosis, a lo que Rodríguez respondió que "pronto" Rusia enviará la segunda dosis de la Sputnik V, aunque no ofreció mayores detalles.

Distintas ONG han denunciado que en Venezuela no hay un cronograma público de vacunación y piden al Gobierno difundir el mismo.

Asimismo, Venezuela sigue a la espera de la llegada de algo más de seis millones de vacunas anticovid del mecanismo Covax, que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS), según dijo recientemente el presidente Nicolás Maduro.

Venezuela acumula 326.522 casos confirmados de covid-19 y 3.909 muertes, según los datos ofrecidos por las autoridades.