Se cumple un mes de la victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes'. ¿Dónde está la mujer de Antonio David Flores?

MADRID, 24 (CHANCE)



Hace justo un mes, y contra todo pronóstico, Olga Moreno se convertía en la flamante ganadora de 'Supervivientes' en una final de infarto en la que, cuando nadie apostaba por ella, consiguió imponerse a Lola, a Melyssa Pinto y a Gianmarco Orestini. Una victoria con un regusto amargo, ya que la mujer de Antonio David Flores fue acusada de tongo por varios de sus compañeros mientras la sevillana, totalmente descolocada, recibía su cheque de 200.000 euros.



Tras reencontrarse con su familia y sin darle tiempo a procesar lo vivido en los últimos tres meses (ni a ver entera la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y todo lo que se ha hablado acerca de Antonio David, Rocío y David Flores mientras ella concursaba en Honduras) Olga se sentaba de nuevo en un plató de televisión para responder a Rocío Carrasco. Una entrevista 'descafeinada' en la que la ganadora de 'Supervivientes' se mordía la lengua y, muy contenida aunque sin disimular su dolor, evitaba dar su opinión sobre el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado acerca del presunto maltrato que ha sufrido por parte del padre de sus hijos en los últimos 20 años.



Desde entonces, y a pesar de que mucho se ha hablado del fichaje de Olga como colaboradora de algún programa de Mediaset - suenan con fuerza 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya es mediodía' - nada se sabe de la mujer de Antonio David que, al margen del interés que despierta cada uno de sus pasos, recupera el tiempo perdido con su familia en los últimos tres meses y disfruta de unas merecidas vacaciones al margen de la polémica.



Así, entre su Sevilla natal - donde acaba de pasar unos días con su madre y sus hermanas - y Málaga, donde vive con su marido, su hija Lola y David Flores, que no se ha separado de su 'Oa' desde que volvió de 'Supervivientes', Olga está viviendo uno de sus veranos más relajados y familiares, enfrentándose a una popularidad tras su paso por el reality a la que no está acostumbrada.



Protagonista de numerosas polémicas durante el concurso, Olga puede presumir de seguir manteniendo una bonita amistad con muchos de sus compañeros - a excepción, principalmente, de Gianmarco Orestini y Tom Brusse, que no han dudado en criticarla abiertamente en cada una de sus entrevistas - y hace tan solo unos días se reencontraba en la gaditana playa de El Palmar con Antonio Canales, Alejandro Albalá y Carlos Alba, con quienes presumió de buen rollo ante la atenta mirada de una orgullosa Rocío Flores, que se unió encantada a la 'quedada' con su novio, Manuel Bedmar.



Recuperando los kilos perdidos en Honduras y disfrutando de su gente, en las últimas semanas hemos visto a Olga en varias ocasiones disfrutando de un buen chocolate con churros en compañía de sus mejores amigas y retomando su trabajo en la tienda de ropa que posee en Málaga, 'Olga Moreno Ole & Amén'. Un negocio que, por cierto, ha sufrido un intento de boicot en Internet por parte de sus detractores, que se habrían movilizado para dejar reseñas negativas en Google para bajar la puntuación que la tienda tiene en el mundo 2.0.



Olga, centrada en su familia y en coger fuerzas de cara a un otoño que se avecina 'movidito' con el estreno de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, 'En el nombre de Rocío', guarda silencio y, por el momento, se mantiene al margen de las polémicas que siempre rodean a su familia. ¿Su fichaje por unn programa de televisión? De momento sigue siendo toda una incógnita que, un mes después de su victoria en 'Supervivientes', seguimos sin despejar.