Rochina llega "para sumar" a un Granada que compite "como pocos equipos"

El centrocampista Rubén Rochina durante su presentación tras firmar sus dos próximas campañas con el Granada CF, hoy en el Nuevo Estadio Los Carmenes. EFE/Pepe Torres

Granada, 24 ago (EFE).- El centrocampista Rubén Rochina, último refuerzo del Granada, dijo este martes que llega para "sumar y aportar" a un equipo del que destacó que compite "como pocos" y que las dos pasadas temporadas puso "el listón muy alto".

Rochina, que firma para dos campañas con el Granada tras llegar libre procedente del Levante, reconoció en su presentación que siempre ha seguido "mucho" al conjunto rojiblanco y ha tenido "un sentimiento de pertenencia" al club pese a que sólo militó en él dos temporadas entre 2014 y 2016.

"En el Levante he estado en mi casa y muy a gusto, pero al Granada siempre le he tenido un cariño especial. Lo he seguido más que a otros clubes por lo que he pasado, y el sentimiento es todavía mayor por el cariño de la gente", añadió.

Rochina afirmó que durante el verano "siempre" tuvo "la esperanza" de que el final fuese el que ha sido, aunque "en un mercado atípico" siempre hay en el jugador "altibajos, pensamientos y momentos más difíciles".

El valenciano calificó como "impresionante" la evolución del Granada desde que él se marchó hace un lustro y tiene claro que "el listón está muy alto", pero también que pueden "seguir creciendo como club" y que "entre todos es posible hacerlo".

"Si algo tiene este equipo es que compite como pocos, y eso es un punto a favor difícil de conseguir. El cambio de estilo no se aprende de un día para otro, es un proceso y en ese proceso tenemos mucho margen de mejora. Con el paso del tiempo se va a ver a un equipo que cada vez juegue mejor", agregó sobre el Granada actual.

Rochina llega a entidad andaluza para "sumar y aportar" dando "lo máximo" de él, incidiendo en que su principal "crecimiento como futbolista" en los últimos años ha sido "poder adaptarse "a diferentes posiciones, sistemas y situaciones.

Sobre su estado físico, afirmó que ha estado trabajando "un mes y medio con un entrenador personal", pero que "el fútbol es un deporte colectivo y de contacto", por lo que "no consigues lo mismo trabajando individualmente que en grupo".

"Tengo ganas de estar con el equipo lo antes posible, pero eso también lleva su proceso. Me encuentro muy bien, ya estoy haciendo parte del trabajo con el equipo y, si todo va bien, la idea es poder ayudar al equipo después del parón", reconoció.

Rochina, de 30 años, cree que vuelve al Granada en una edad óptima porque la pasada campaña fue en la que "mejor" se encontró y "menos lesiones" tuvo de toda su carrera.

"Ahora todo es más profesional y los jugadores nos cuidamos más. A nivel de experiencia y crecimiento soy un jugador mucho más completo ahora que unos años atrás", sentenció.

El director deportivo del Granada, Pep Boada, quiso agradecer "el esfuerzo y el compromiso mostrado desde el minuto cero con este proyecto" por Rochina, un jugador al que siempre tuvieron "en mente por sus calidades futbolísticas y humanas".

Boada aseveró que con Rochina hubo un "enamoramiento desde el principio" y que "cuando se ha podido cubrir su posición" era la persona que tenían "en mente", mostrándose "muy feliz" de reencontrarse con él tras haber coincidido hace quince años en el Barcelona.