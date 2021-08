Portaltic.-8 de cada 10 jugadores de videojuegos españoles ya juegan en línea

MADRID, 24 (Portaltic/EP)



El uso de videojuegos en línea se ha vuelto cada más frecuente durante la pandemia de la Covid-19, y en la actualidad ocho de cada diez jugadores ya lo hace de manera 'online', mientras que el 15 por ciento solo juega de esta forma.



Así se extrae de una encuesta realiza por el operador mundial de puntos de intercambio de Internet DE-CIX, que ha preguntado a 2.500 personas españolas para conocer los hábitos de juego online y la calidad de la conexión a Internet de la población.



En el sector de los videojuegos, el juego online gana cada vez más peso y esto se notó, sobre todo, tras la irrupción del coronavirus en marzo de 2020. El confinamiento impulsó el consumo de datos proveniente de videojuegos online un 30 por ciento, tal y como observó DE-CIX en su punto de intercambio de tráfico en Madrid.



De hecho, en la encuesta, más de la mitad de los jugadores (53,2 por ciento) afirma jugar más a videojuegos que antes de la pandemia y ocho de cada diez lo hacen online. Respecto al tiempo que dedican a esta práctica, un 15 por ciento lo hace exclusivamente en Internet.



Con la llegada de las tablets o los smartphones, que cuentan con conexión a Internet, y la mejora de la conectividad con despliegues de fibra óptica y 5G, la videoconsola está pasando a un segundo plano.



De hecho, preguntados por el dispositivo más habitual para jugar online, la mayoría de los encuestados afirma que lo hacen a través del móvil (43 por ciento). Sin embargo, las videoconsolas se mantienen en segundo lugar (22 por ciento), seguidas del PC, con un 21 por ciento.



Por último, dentro de los juegos online más populares, el podio está muy equilibrado con solo unas décimas de diferencia entre simulación (como Among Us) que son los que más tiempo dedican los usuarios, levemente por encima de los de aventura y acción (como Grand Theft Auto) y los MOBA (como League of Legends).



Un 64 por ciento de los encuestados afirma sentirse molesto por los problemas ocasionados por su conexión a Internet. Según los datos de la encuesta, los problemas provocados por el lag como la pérdida de partidas guardadas son los que más molestan a los usuarios, junto con las desconexiones y la lentitud de descarga.



Preguntados sobre las causas que provocan los problemas del juego online, los internautas lo achacan mayoritariamente a una mala conexión a Internet (27 por ciento) y opinan que la red se sobrecarga (20 por ciento). Además, un 19 por ciento opina que la mala infraestructura del proveedor influye en los cortes o retrasos mientras disfrutan de este tipo de videojuegos.