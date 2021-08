Perú.- Naciones Unidas elige el proyecto Vigía para rastrear el coronavirus en las redes de saneamiento peruanas

25-06-2021 El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (i), conversa con trabajadores durante su visita al laboratorio de aguas depuradas de Canal de Isabel II, a 25 de junio de 2021, en Majadahonda, Madrid (España). La visita tiene lugar durante la segunda jornada de la estancia de Tzitzikostas en Madrid y durante la misma se le ha presentado el pionero proyecto Vigía, de vigilancia temprana del Covid-19 a través del análisis de las aguas residuales. SOCIEDAD Alberto Ortega - Europa Press



El proyecto ha sido seleccionado entre 140 iniciativas para el seguimiento de las poblaciones de Lima y Callao



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El programa internacional EU-WOP ha elegido el proyecto Vigía del Canal de Isabel II para el rastreo, monitorización y alerta temprana de Covid-19 en las aguas residuales en las áreas metropolitanas peruanas de Lima y Callao, que congregan más de nueve millones de habitantes (el 30% de la población del país).



El programa EU-WOP es una iniciativa de colaboración entre operadores de agua, liderado por la Alianza Global de Asociaciones de Operadores de Agua de ONU- Hábitat (GWOPA) y financiado por la Comisión Europea DEVCO.



Esta misma semana, se ha decantado por el proyecto madrileño para rastrear la red de saneamiento peruana, con el objetivo "de anticipar las olas del coronavirus y también para luchar contra el cambio climático a través del agua regenerada", ha indicado este martes el Gobierno regional en una nota de prensa.



Vigía es el mayor sistema de rastreo, monitorización y alerta temprana de Covi-19 en aguas residuales que se está desarrollando en España, tanto por el amplio número de puntos de muestreo -289- como por la población a la que se presta servicio. En el caso de la región madrileña, el proyecto ya cubre los 179 municipios, con 6,8 millones de habitantes.



"Desde la Comunidad hemos puesto el agua al servicio de la salud de los madrileños para detectar el Covid en las aguas residuales y que las autoridades sanitarias contaran con una herramienta eficaz más en la toma de decisiones. Ahora, con el apoyo de Naciones Unidas, que ha seleccionado nuestro Vigía, y la financiación de la Comisión Europea, ofreceremos nuestros conocimientos y nuestra experiencia a otros países que quieran desarrollar sistemas eficaces como el que hemos implantado en nuestra región, uno de los más ambiciosos a nivel europeo", ha destacado la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.



Así, desde su puesta en marcha en Madrid se han realizado casi 20.000 análisis, cuyos resultados, analizados estadísticamente, se han puesto a disposición de las autoridades sanitarias, logrando la detección de la segunda, tercera y cuarta olas de la pandemia.



El sistema ofrece información temprana que permite a las autoridades sanitarias mejorar sus estrategias de control epidemiológico, no solo de coronavirus, sino también de otros patógenos presentes en las aguas residuales.



Vigía cuenta con un sistema de consolidación y visualización de los datos en un mapa interactivo, donde los ciudadanos puede consultar la presencia del virus en cualquier punto de la región, https://www.canaldeisabelsegunda.es/mapa-vigia, que ha recibido ya más de 450.000 visitas.



COLABORACIÓN ENTRE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE AGUA



El proyecto, valorado en conjunto en 900.000 euros, se presentó en colaboración con Sedapal (operador de agua potable y alcantarillado en Lima) y fue seleccionado, entre más de 140 propuestas, para ejecutarse bajo el marco del programa EU-WOP de la Unión Europea.



Esta actuación aprovecha la capacidad de las empresas de servicios públicos para ayudarse mutuamente a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto el número 6, dedicado a mejorar los servicios de agua y saneamiento.



Los proveedores de servicios de agua y saneamiento locales eficaces, como Canal de Isabel II, son esenciales para alcanzar este objetivo y hacer frente a las enormes carencias. En la actualidad, 2.100 millones de personas no disponen de agua libre de contaminación y 4.500 millones carecen de sistemas de saneamiento.



El sistema Vigía fue presentado en el Comité Europeo de las Regiones de la Unión Europea y en la reunión de Alto Nivel dedicada al agua de la Asamblea General de Naciones Unidas del pasado marzo.



Además, ese mismo mes, la Comisión Europea aprobó la recomendación a los estados miembros para que contaran con sistemas de vigilancia de COVID en aguas residuales antes del próximo octubre.



La supervisión está a cargo de ONU-Hábitat, la agencia de Naciones Unidas que lidera el programa EU-WOP, que concederá a Canal de Isabel II una subvención de más de 320.000 euros en tres años, para el asesoramiento a la empresa peruana Sedapal en el rastreo y estudio de la producción de agua regenerada en el área metropolitana de Lima y Callao, entre otras acciones.



En paralelo, se realizarán otras actividades para la gestión del conocimiento a través del IHE Delft Institute for Water Education de la UNESCO, así como para la comunicación e intercambio de buenas prácticas entre empresas.