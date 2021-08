Paraguayo Amarilla y Reasco aniquilan al Barcelona guayaquileño

Djorkaeff Reasco (c) de LDU se lamenta en un partido de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Atlético Paranaense y LDU Quito en el estadio Arena da Baixada en Curitiba (Brasil). EFE/Hedenson Alves POOL/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 23 ago (EFE).- El paraguayo Luis Amarilla y el ecuatoriano Djorkaeff Reasco convirtieron este lunes para el triunfo 0-2 de Liga de Quito sobre el Barcelona guayaquileño, que también perdió la racha invicta de su estadio "Isidro Romero", al cierre de la quinta fecha de la segunda fase del torneo en Ecuador.

El juego brusco con que comenzó el partido el cuadro de la visita, cambió luego por un accionar preciso, cerró los espacios, trasladó el balón por donde Barcelona no le causaba daño y estuvo siempre atento para aprovechar los espacios en defensa dejados por el rival.

El primer tiempo fue interrumpido por varias acciones de fuerza, una de ellas terminó con la salida de cancha del atacante Adonis Preciado, por una arremetida violenta del centrocampista argentino Lucas Piovi, al minuto 29.

La acción no fue interrumpida por el árbitro Diego Lara, quien dejó continuar el juego que continuó con un letal contraataque y un hermoso gol del atacante Amarilla, al minuto 29, con un disparo que se filtró por el costado izquierdo del portero argentino Javier Burrai.

A partir del minuto 59, el técnico de Liga de Quito, el argentino Pablo Marini, fortaleció más su sistema defensivo con el ingreso de los defensas José Quinteros y Kevin Mercado, quienes no solo defendieron sino que también apoyaron en ataque, lo que generó más complicaciones al sistema defensivo barcelonista.

La ansiedad y el desorden pasaron factura al juego del semifinalista de Copa Libertadores, Barcelona, que llegó a la zona que defendía Liga, más por ganas que por orden.

Barcelona se quedó con un jugador menos desde los 78 minutos, debido a la lesión del atacante Michael Hoyos, quien cayó dentro del área contraria en un mano a mano con el portero argentino-ecuatoriano Adrián Gabbarini.

Una vez que Marini se percató del desgaste físico del rival y la falta de ideas en ataque, ingresó al joven goleador Djorkaeff Reasco, que cerca del final aprovechó un buen centro y con preciso golpe de cabeza convirtió el segundo gol de Liga, que se repuso de la reciente eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La tabla de posiciones continúa liderada por Independiente del Valle (13 puntos), seguido por Emelec (11), 9 de Octubre (10), Guayaquil City (10), Universidad Católica (9), Barcelona (8) y Liga de Quito (8).