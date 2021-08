McLean se siente bien recibido en Zaragoza y espera integrarse "poco a poco"

El ala pívot estadounidense Jamel McLean, durante su presentación este martes como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. EFE/JAVIER BELVER

Zaragoza, 24 ago (EFE).- Jamel McLean, pívot estadounidense del Casademont Zaragoza, ha explicado en su presentación como nuevo jugador rojillo que se tiene que ir "integrando poco a poco" en la plantilla.

"Desde mi llegada va todo bien. Mis nuevos compañeros me han recibido muy bien y me he encontrado un grupo en forma y dispuesto a trabajar", ha dicho.

El pívot neoyorkino (Brooklyn, 1988) espera hacer valer con los colores rojillos su amplia experiencia en Europa y convertirse en un líder del equipo que dirige Jaume Ponsarnau.

McLean ha defendido tanto su capacidad para liderar a los más jóvenes en el equipo así como sus virtudes para "finalizar cerca del aro y defender duro".

Sobre lo que le ha pedido el entrenador ha explicado que "nada especial" porque "sabe cómo juego y cuál es mi estilo", aunque ha reconocido que todavía se está familiarizando con los diferentes sistemas de juego que emplea.

Al respecto de su fichaje por el conjunto zaragozano, ha comentado que le llamó el técnico de Tárrega y tras comentarle que lo había visto en acción en varias ocasiones "fue muy fácil", además de que también había disputado algún partido aquí y "me encantó la atmósfera y los aficionados".

También ha resaltado el elevado nivel que tiene la Liga Endesa de la que ha asegurado que es "muy competitiva" y "la mejor", por lo que su decisión fue "muy fácil" de tomar.

McLean ya vio a sus compañeros en acción el pasado viernes y ha destacado que le gustó "la veteranía en la dirección del juego de jugadores como Omar Cook, Rodrigo San Miguel e incluso Javi García" y se ha mostrado convencido de que cuentan para una Liga como la española, que ha calificado de física y con un alto ritmo de juego, con "un equipo físico".