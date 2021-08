Marty se degrada a depresión tropical lejos de costas del Pacífico mexicano

Vista de los encharcamientos en Cabo San Lucas en Baja California (México). EFE/Archivo

Ciudad de México, 24 ago (EFE).- El ciclón Marty, que se formó en el Pacífico a partir de los remanentes del huracán Grace, se degradó a depresión tropical en las últimas horas y ya no supone ningún peligro para México, informó este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"Marty, ahora como depresión tropical, continúa su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas", notificó el Meteorológico en un boletín.

A las 10.00 hora local (15.00 GMT), el ciclón se situaba 885 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en el noroccidental estado mexicano de Baja California Sur.

El fenómeno se desplaza a 19 kilómetros por hora hacia el oeste y registra vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 kilómetros por hora, apuntó el SMN.

"No afecta a costas mexicanas", puntualizó el organismo.

La particularidad de Marty es que es un ciclón nacido a partir de los remanentes del ciclón Grace, que la pasada semana azotó varios estados mexicanos.

Las torrenciales lluvias generadas por Grace provocaron el pasado fin de semana la muerte de once personas, ocho en el oriental estado de Veracruz y tres en el céntrico estado de Puebla, además de severas inundaciones y daños en Veracruz, estado que se asienta en el Golfo de México.

Días antes, había impactado en la península de Yucatán, donde también dejó inundaciones y fallas eléctricas, aunque sin víctimas mortales.

Por el momento, se han formado en el Pacífico los ciclones Andrés, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo, Hilda, Ignacio, Jimena, Kevin, Linda y Marty.

Dolores tocó tierra el pasado 19 de junio e impactó especialmente en los estados de Colima y Michoacán y dejó 3 muertos por tormentas eléctricas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la que depende el SMN, pronosticó en mayo pasado la formación de entre 14 y 20 sistemas con nombre en el océano Pacífico para esta temporada, mientras que para el Atlántico previó de 15 a 19 fenómenos meteorológicos.