Los paraguayos Ángel y Óscar Romero dicen que San Lorenzo les pidió buscar club

En la imagen, el futbolista paraguayo Ángel Romero. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Buenos Aires, 24 ago (EFE).- Los futbolistas y hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero dijeron este martes que el argentino San Lorenzo lleva cinco meses sin pagarles el salario y que los directivos los "invitaron a buscar otro club" porque no pueden "cumplir con el contrato".

Los jugadores del seleccionado paraguayo publicaron un comunicado a través de la cuenta de Twitter que comparten en el que aseguran que los directivos del equipo azulgrana les dijeron que el club estaba "muy mal económicamente" y que por eso no podían "cumplir lo pactado en el contrato de trabajo".

"A fines del corriente mes de agosto los actuales dirigentes completarán 5 meses de salarios adeudados a cada uno de nosotros", dice el texto.

"Cuando el señor presidente y el manager nos pidieron que aceptemos buscar ambas partes la posibilidad de que nosotros sigamos nuestras carreras en otra institución, muy a pesar de nuestra voluntad de seguir vistiendo la camiseta de San Lorenzo, no tuvimos más opción que considerar empáticamente como válida la explicación de la imposibilidad financiera de seguir adelante", detalla el comunicado.

Los hermanos Romero contradicen con este texto al director deportivo Mauro Cetto, quien en las últimas horas había dicho que los paraguayos habían solicitado que el club "escuchara ofertas" por ellos.

"Dejamos en claro una vez más: nosotros no pedimos salir del club, por el contrario, fuimos invitados a buscar otro club porque el nuestro ya no puede cumplir el contrato", remarcaron los Romero.

Ambos arribaron al club a mediados de 2019 y tienen contrato hasta junio de 2022.