Las 5 fotos imperdibles de Gloria Trevi que están revolucionando Instagram

Gloria Trevi (@gloriatrevi) publicó en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 88.739 de interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes fueron:





Feliz cumpleaños años @miguelarmandogt de verdad q no imagino como podrías ser mejor a tus 16 años, eres todo x lo q vale la pena luchar, reír, levantarse, soñar … gracias x hacerme taaaan feliz x ser tan buen hijo, hermano, amigo… (ash quiero llorar🙈 ) y tengo tanto q celebrar! te amo tanto!…más allá de lo q imagino mi corazón de niña q sería capaz de amar el corazón de una madre!





Andamos combinados! 😍😂🥰#nosvolvimoslocos ♥️♥️♥️ @angelgabrielgt





Me voy de viaje…o me estoy mudando?🤣…que emoción #newadventures ja ja les estoy dando claves!!!! De…🤩





Hace no mucho…ja ja como ven se animan a probar la cocina de @sargentoleon ? Tengo miedo!!! No se puede ser tan talentosa y aparte cocinar bien…🤔o si?🤣🤣🤣





He estado viendo sus reacciones tanto de algunos de los ganadores y de los finalistas y me hacen sonreír😆 como de algunos de los q no se vieron en los últimos finalistas, ni ganadores y algunos me emocionan mucho con su solidaridad eterna🥰 y otros siento en mi corazón sus corazoncitos apachurraditos 🥲 pero los entiendo, jamas se sientan ignorados y como les dijimos habrán mas sorpresas!😘 @guaynaa

(Monterrey, 15 de febrero de 1968), conocida artísticamente como Gloria Trevi, es una

Nació en Monterrey, Nuevo León y vivió durante su infancia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En 1985 se mudó a la Ciudad de México para comenzar su carrera artística dónde conoció al productor y arreglista Sergio Andrade, quien forma el grupo musical Boquitas Pintadas. Cuatro años más tarde, de la mano de Andrade publicó su álbum debut ¿Qué hago aquí?, distribuido por BMG Ariola.

En los 90, debutó en el cine con tres películas:(1991),(1993) y(1995).

En 1997, se retiró de los escenarios tras su programa televisivo XETU Remix. Tiempo después, la cantante y su mánager Andrade vuelven a desaparecer de los medios de comunicación, mientras que en Chihuahua se realizaba una denuncia penal por parte de los padres de una joven de 17 años llamada Karina Yapor quien pertenecía al equipo de trabajo de la cantante y había desaparecido junto con la cantante, su productor y otras jóvenes mujeres. La detención de la pareja se produjo en enero de 2000 por la policía de Río de Janeiro, donde Gloria pasó tres años encarcelada. La cantante fue absuelta del crimen por la justicia mexicana y liberada en 2004.

Durante los años 2000, publicó cinco discos y regresó a los escenarios con cinco extensas giras internacionales. Se estima que ha vendido 15 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las Artistas latinas con mayores ventas. Materiales como Tu ángel de la guarda (1991), Una rosa Blu (2007) o El amor (2015), son algunos de los trabajos que aparecen en las listas realizadas por Billboard como los mejores discos de la década o del año respectivamente.

Ha sido galardonada con algunos premios de la música como lo son: el Billboard, ASCAP, BMI, Premio lo Nuestro, Latín AMAS, entre otros. Gloria Trevi ha dejado su legado en la historia del pop latino, siendo así una de las mayores exponentes y referentes de este, en el mundo. Luego de dos décadas, en 2013 retomó su carrera actoral y protagonizó la telenovela de Televisa Libre para amarte, producida por Emilio Larrosa.