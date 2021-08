La oposición venezolana pide aplicar criterios de OMS en la vacunación contra la covid

"El plan de vacunación tiene que obedecer a criterios que ha establecido la OMS y la (Organización Panamericana de la Salud) OPS, que, en Venezuela, no se cumple ninguno, sino que se imponen elementos políticos partidistas", denunció el exdiputado Carlos Valero, según recoge un comunicado del bloque antichavista. EFE/Raúl Martínez/Archivo

Caracas, 24 ago (EFE).- La oposición venezolana que encabeza Juan Guaidó pidió este martes que se apliquen en el país caribeño los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el plan de vacunación contra la covid-19.

"El plan de vacunación tiene que obedecer a criterios que ha establecido la OMS y la (Organización Panamericana de la Salud) OPS, que, en Venezuela, no se cumple ninguno, sino que se imponen elementos políticos partidistas", denunció el exdiputado Carlos Valero, según recoge un comunicado del bloque antichavista.

El exlegislador pidió "priorizar a los que tienen enfermedades preexistentes" y "a trabajadores de la salud".

Posteriormente, y conforme vayan llegando al país más vacunas, pidió que "se vaya generando un plan" como el de otros países y acorde a los criterios de la OMS.

La ONG Médicos Unidos de Venezuela denunció el pasado domingo que al país han seguido llegando vacunas desde China contra la covid-19, pero el Ministerio de Salud no lo ha anunciado públicamente.

Los últimos datos difundidos por el Gobierno recogen que Venezuela ha recibido 3,23 millones de vacunas, divididas entre la rusa Sputnik V y la china Sinopharm, ambas de doble dosis.

No obstante, el Gobierno ha recibido numerosas críticas desde que comenzaron a llegar las vacunas al país, ya que las cifras hechas públicas variaban en varios miles, según el funcionario que las brindara.

Al respecto, Valero denunció que "continua un completo secretismo, una opacidad total sobre cuántas vacunas han llegado y cuántas dosis se han administrado" en el país.

"Además hay un ideologización que es absolutamente criminal. Es imperativo que en Venezuela se despolitice y despartidice el acceso a las vacunas, el plan de vacunación y la búsqueda masiva de vacunas", reclamó.

Por otra parte, recordó que el presidente Nicolás Maduro "y sus acólitos", están vacunados, por lo que "pareciera que eso es lo importante", algo que, a su juicio, es "inaceptable".

Aseguró haber visto "las cifras publicadas sobre vacunación y da mucho dolor y tristeza".

"Hay países pequeños, subdesarrollados que ya tienen en promedio más del cincuenta y cinco por ciento de su población adulta completamente vacunada y otros tienen porcentajes de primeras dosis muy altas entre 70 % y 85 %", concluyó.