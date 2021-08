José Ortega Cano se refugia en el deporte tras su desencuentro público con Ana María Aldón

15-07-2021 JOSÉ ORTEGA CANO DISFRUTANDO DE LAS CALLES DE CHIPIONA MONTADO EN BICICLETA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 24 (CHANCE)



Momentos delicados para el matrimonio formado por José Ortega Cano y Ana María Aldón, que en los últimos días han protagonizado un desencuentro televisado que a nadie ha dejado indiferente y que podría hacer tambalearse a una de las parejas más sólidas del panorama nacional.



Todo comenzó cuando, en su regreso a un plató de televisión después de mucho tiempo sin conceder entrevistas, el diestro reivindicaba su matrimonio con Rocío Jurado y confesaba - una vez más - lo enamorado que estuvo de la chipionera y lo felices que fueron hasta la muerte de la artista en el año 2006. Unas declaraciones que, sin poder contener las lágrimas, Ana María comentaba horas después, revelando que en más de una ocasión se había preguntado 'y yo qué hago aquí' al ver que su marido es incapaz de olvidar a la madre de Rocío Carrasco, presente en cada rincón de su casa 15 años después de su fallecimiento.



Enfadado y sobre todo dolido, Ortega Cano decidía intervenir telefónicamente en 'El programa de Ana Rosa' este lunes para matizar sus palabras sobre Rocío Jurado, gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de Ana María y lo entregado en cuerpo y alma a la que es su pareja desde hace 9 años y, además, asegurar públicamente que a partir de ahora se esforzará más para que su mujer se sienta querida y valorada por él.



Sin embargo, incrédulo y molesto con la gaditana, también revelaba que no entendía el reproche público de su mujer preguntándose a destiempo qué hace con él si todavía sigue enamorado de la chipionera, y aseguraba que todavía no había hablado de este tema con Ana María.



Horas después, Ortega Cano ha reaparecido en Costa Ballena (Cádiz) y, muy serio, se ha escabullido de la prensa para no aclarar cómo están las cosas con su mujer y cómo se encuentra ante esta inesperada polémica. Muy serio, el diestro ha salido a dar una vuelta en bicicleta por los alrededores de su domicilio, demostrando que el deporte es la mejor terapia en estos complicados momentos en los que su matrimonio con Ana María Aldón podría estar en la cuerda floja. ¡Dale al play y no te pierdas las primeras imágenes del torero tras la polémica!