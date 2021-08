JJ.PP.- La Infanta Elena y Miguel Carballeda inauguran en Madrid la Casa Paralímpica de España

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Infanta Elena, presidenta de Honor del Comité Paralímpico Español (CPE), y Miguel Carballeda, presidente del CPE, han sido los encargados de inaugurar este martes la Casa Paralímpica de España en Madrid en un acto que también contó con la presencia de Hiramatsu Kenji, Embajador de Japón en España.



Debido a las restricciones por la pandemia que existen en Japón, este año no han podido viajar todas las personas que lo suelen hacer para acompañar al equipo español y por este motivo el CPE ha creado esta zona de hospitalidad desde la que poder hacer un seguimiento a todo lo que suceda durante la celebración de los Juegos Paralímpicos.



"Ahora nos toca a nosotros. Ha llegado el momento después de cinco años y hoy empiezan los Juegos Paralímpicos en Tokio y ahí está el equipo paralímpico español. No es cualquier cosa. Y es gracias en parte a mucha gente que estáis hoy aquí y os quiero agradecer. Gracias", indicó Carballeda durante la inauguración.



Por su parte, la Infanta Elena destacó el "esfuerzo" de todo el equipo paralímpico español. "Hoy debemos estar todos muy felices porque el inicio de los Juegos Paralímpicos representan la ilusión de todo un país y de que todos podemos superar barrerar. Sois un ejemplo y yo no puedo estar más orgullosa un año más de estar a vuestro lado", apuntó.



"Destaco el esfuerzo que ha realizado el Comité Paralímpico Español para organizar esta magnífica Casa de España en Madrid, que nos servirá de punto de encuentro para seguir juntos los éxitos de nuestros deportistas", añadió la Infanta Elena.



La Casa Paralímpica de España estará ubicada del 24 de agosto al 5 de septiembre en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE, en su Palacio de los Duques de Pastrana situado en el Paseo de La Habana, y en ella se desarrollarán actividades desde primera hora de la mañana, hasta última hora de la tarde, con el objetivo de cubrir la jornada deportiva de Tokio.



En el patio principal del recinto, estará la zona nombrada como 'Shibuya', donde se ubicarán pantallas gigantes en las que se irán proyectando las competiciones de los Juegos, se realizarán conexiones en directo con los deportistas y también se llevarán a cabo experiencias virtuales de la mano de 'Book Your Stadium' como un autógrafo virtual y el 'e-meet and greet' con los campeones, acciones que tendrán lugar los días 26 y 31 de agosto.



Además, también habrá un teatro japonés, donde además de las proyecciones en pantalla gigante, habrá diferentes espectáculos para trasladar la belleza de la cultura japonesa, y los asistentes podrán practicar igualmente algunos de los deportes paralímpicos como el basket en silla, el tenis de mesa, atletismo y el fútbol para ciegos, caligrafía y otras artes japonesas o degustar productos tradicionales del país nipón.



Por otro lado, dentro del Palacio, se ubicará la exposición itinerante #InconformistasDelDeporte que el CPE ha puesto en marcha de la mano de CaixaBank, en la que se hace un repaso de la evolución de los Juegos desde 1960, con especial hincapié en los celebrados en Barcelona en 1992. Además, se expondrán algunas de las medallas conseguidas por la delegación española y elementos imprescindibles para que los atletas puedan competir en sus distintos deportes.