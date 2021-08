"Incidente" contra diplomáticos en Vietnam trastoca el viaje de Kamala Harris

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, da un discurso en Singapur, hoy 24 de agosto de 2021. EFE/EPA/ONG WEE JIN

Washington, 24 ago (EFE).- La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, retrasó este martes su viaje de Singapur a Vietnam durante más de tres horas después de ser informada de un "incidente anómalo de salud" que afectó a diplomáticos estadounidenses en la capital vietnamita.

El Gobierno de Estados Unidos se refiere habitualmente como "incidente anómalo de salud" a los misteriosos "ataques" contra diplomáticos estadounidenses que se detectaron por primera vez en Cuba en 2016 y cuyo origen se desconoce, pero que provocan síntomas similares a los de las lesiones cerebrales.

Harris, que se encuentra de gira en el sureste asiático, despegó hacia Vietnam mucho más tarde de lo previsto "porque se informó a la oficina de la vicepresidenta sobre un reciente posible incidente anómalo de salud en Hanói", indicó la embajada estadounidense en Vietnam en un comunicado.

"Después de analizarlo cuidadosamente, se tomó la decisión de seguir con el viaje de la vicepresidenta", añade la breve nota.

Fuentes oficiales estadounidenses confirmaron a las cadenas de televisión NBC y CBS que el citado "incidente anómalo de salud" se trataba en efecto de un nuevo caso de lo que ya se conoce popularmente en EE.UU. como el "síndrome de La Habana", por ser en esa ciudad donde se detectaron por primera vez los extraños problemas de salud.

Al menos dos diplomáticos estadounidenses tendrán que ser evacuados con ayuda médica de Vietnam tras haber experimentado esos misteriosos "incidentes acústicos" el pasado fin de semana, informaron esas fuentes a la cadena NBC News.

El uso del adjetivo "acústico" sugiere que los afectados escucharon sonidos extraños, algo que también les ocurrió a muchos de los diplomáticos en Cuba, aunque no todos los damnificados por los misteriosos incidentes han oído ruidos.

Los cientos de diplomáticos estadounidenses afectados hasta ahora en varios países padecieron síntomas similares a los de las lesiones cerebrales, con mareos, dolores de cabeza y falta de capacidad de concentración, que en algunos casos extremos les han forzado a retirarse.

El origen y el responsable de estos misteriosos "ataques" aún se desconoce, aunque algunos expertos apuntan a que podría haberse usado energía de radiofrecuencia para perpetrarlos.

Además de en Cuba, donde se detectaron los primeros casos en 2016 y 2017, los incidentes se han producido en China, Austria e incluso en Washington, y este mes el Gobierno estadounidense empezó a investigar otro suceso similar que afectó a dos de sus diplomáticos en Alemania.

Hasta ahora, no se había hecho público ningún caso parecido en Vietnam y la oficina de Harris no quiso hacer comentarios sobre el tema al ser interrogada por los periodistas que acompañan a la vicepresidenta en su viaje.

"Ella se encuentra bien, y está deseando participar en sus reuniones en Hanói mañana", afirmó durante el vuelo a Vietnam la portavoz de Harris, Symone Sanders, quien insistió en que el retraso no tuvo "nada que ver con la salud de la vicepresidenta".

Sanders habló con la prensa antes de que la embajada estadounidense en Hanói emitiera su comunicado sobre los "incidentes de salud" y no hizo más comentarios sobre el tema después.

El avión de Harris aterrizó finalmente en Hanói a las 21.45 hora local (14.45 GMT), donde la recibieron varios representantes del Gobierno vietnamita y de la embajada estadounidense en el país, según la Casa Blanca.