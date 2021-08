Gianmarco Onestini desmiente los rumores de romance entre su hermano Luca y Alexia Rivas

24-07-2021 Gianmarco Onestini EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Disfrutando al máximo del verano tras su meritorio segundo puesto en 'Supervivientes', Gianmarco Onestini recupera el tiempo perdido y, después de pasear palmito por Ibiza y de visitar diferentes programas como 'Sálvame', "Viernes deluxe' y 'El programa del verano', el italiano ha desembarcado en Barcelona, desatando la locura de sus fans durante su visita a una clínica estética de la ciudad condal.



Enemigo íntimo de Olga Moreno tras su aventura en Honduras y uno de los más críticos con la victoria de su compañera - que le arrebató el premio por sorpresa cuando se creía ganador del reality - Gianmarco ha preferido no comentar el reciente reencuentro de la mujer de Antonio David Flores con algunos de los 'supervivientes', como Antonio Canales, Alejandro Albalá o Carlos Alba, con los que presumió de risas y complicidad a través de las redes sociales. "Estoy aquí por otra cosa, no estoy con ellos", ha apuntado.



Sobre lo que sí se ha pronunciado el italiano es sobre los rumores que en los últimos días han relacionado a Alexia Rivas con su hermano Luca. "Esto te lo puedo decir. No sale con ella, no se conocen, no hay absolutamente nada. No se de dónde ha salido esta noticia", ha asegurado, desmintiendo así la relación mientras uno de sus amigos añadía "más quisiera Alexia con el hermano".



Muy crítico con Sofía Suescun, con la que coincidió en 'Ven a cenar conmigo gourmet', Gianmarco ha cargado nuevamente contra la novia de Kiko Jiménez, asegurando que "está amargada y es una envidiosa". Sus duras palabras sobre la influencer, ¡en el siguiente vídeo!