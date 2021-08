Fórmula 1.- Verstappen: "Alonso se está haciendo mayor pero sigue siendo rápido"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El piloto de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) ha asegurado que le gusta el pilotaje del español Fernando Alonso (Alpine), y cree que sigue siendo rápido pese a su edad, mientras que se ve a sí mismo como un piloto limpio.



"Alonso se está haciendo mayor pero sigue siendo rápido. Me gusta el estilo de Fernando", aseguró el neerlandés sobre el piloto asturiano, quien a sus 40 años está de vuelta a la F1, con Alpine.



Verstappen, en una entrevista de 'Alta tensión' en la plataforma DAZN, explica cómo es su estilo de conducción en la pista justo antes del Gran Premio de Bélgica, que se disputa este fin de semana.



"Lo doy todo sobre la pista y siempre pondré difícil al resto que me adelanten, lo cual, creo que es normal. Pero, al final, siempre dejo espacio, soy justo", manifestó.



En este sentido, cree que tener un carácter calmado también le define dentro de las pistas. "Siempre he sido una persona calmada, pero es porque siempre quiero lo mejor, siempre quiero ganar", recordó.



También celebró que, del 3 al 5 de septiembre, se pueda correr con público en las gradas el Gran Premio de los Países Bajos, ante su gente. "Hace mucho tiempo que no se celebra un GP en los Países Bajos. Esperemos que sea con la grada completamente naranja", pidió.