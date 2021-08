Finau vence a Smith en el desempate y gana su primer título desde 2016

EFE/EPA/JUSTIN LANE

Jersey City (Nueva Jersey, EE.UU.), 23 ago (EFE).- El estadounidense Tony Finau resistió este lunes al australiano Cameron Smith en el hoyo de desempate y se proclamó campeón en Jersey City (Nueva Jersey) del torneo The Northern Trust.

Fue su primera victoria en el PGA Tour desde 2016.

Finau ganó por segunda vez en la gira, con 143 aperturas, la primera desde su última victoria en el Puerto Rico Open en 2016.

Solo 143 largadas y 1.975 días desde su última victoria en el PGA Tour, Finau volvió a ganar un torneo.

Acertó 20 bajo par para 264 golpes, incluida la mejor ronda del torneo de 65 (-6) en la cuarta y última ronda final que fue aplazada al lunes debido al paso de la tormenta tropical Henri.

"Me tomó casi todo lo que tenía", dijo Finau a CBS mientras estaba de pie en el green 18. "Llegamos a 10, y yo sabía que tenía que llegar a 20 bajo par. Mi caddie dijo: 'hagamos los mejores nueve hoyos que hemos tenido en toda la semana'".

El español Jon Rahm que logró sub'70 todos los días, al final tuvo que conformarse con el tercer puesto y un acumulado de 266 (-18), después de entregar tarjeta firmada de 69 (-2), tras cuatro birdies y dos bogeys que le costaron el título en su vuelta a la competición tras haberse perdido los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la covid-19.

El sueco Alex Noren y los estadounidenses Tom Hoge y Justin Thomas terminaron tres golpes atrás empatados en cuarto lugar (266, -15).

Finau arrancó en el hoyo 18 con ventaja de un golpe sobre Smith y Rahm en la ronda final decisiva, donde terminó tan alto como segundo en la edición del 2018.

Smith se unió a él por encima del resto del campo. Finau drenó un putt de algo más de tres metros para par que le salvó en el green 18, con un par después de golpear inicialmente su tiro de aproximación al búnker cercano.

Smith, de 28 años, empató a Finau con un birdie en el par 4 del hoyo 17, su sexto birdie del día.

Pero Finau produjo 65 (-6), el mínimo del torneo, en la ronda final del lunes, incluido un birdie en el hoyo 16, par 4, que le dio una ventaja de un golpe sobre Rahm. Eso coronó una racha de 5 bajo par en cinco hoyos, incluida un eagle en el par 5 del 13 que destacó la racha.

Finau pegó un tiro de hierro desde 199 metros a menos de uno del hoyo para preparar el putt del eagle, y se dio una parte de la ventaja en ese momento.

En el desempate, Smith, que estaba 3-0 en los hoyos de los playoffs al comenzar el lunes, lanzó su golpe de salida fuera de los límites en el primer hoyo para preparar la victoria de Finau.

Todo lo que tenía que hacer el golfista número 22 del mundo era salvar el par para repetir el hoyo 18 par 4, lo que hizo incluso con la jugada más conservadora.

Finau, de 31 años, ganó por segunda vez en su carrera en el PGA Tour.

Rahm comenzó su calvario en el par 4 del hoyo 15 cuando cometió el primer bogey del recorrido, el segundo en lo que iba a todo el torneo, y esta vez el campeón del US Open no reaccionó en los restantes tres hoyos.

Todo lo contrario el jugador español, número uno del mundo, salvó el par en los dos siguientes, pero en el 18 cavó su derrota al cometer el segundo bogey del partido en otro par.

El colombiano Sebastián Muñoz firmó una tarjeta de 69 golpes (-2), que le permitió recuperar siete puestos en la clasificación final con un acumulado de 274 (-10). Terminó en el puesto vigésimo primero con otros cinco adversarios.

El chileno Joaquín Niemann y el mexicano Carlos Ortiz tuvieron hoy su peor desempeño en del torneo con sendos registros de 72 (+1) y 71 (par).

Ambos acabaron con 278 golpes (-6) y tuvieron que conformarse con el cuadragésimo séptimo puesto, el mismo que también alcanzaron otros siete jugadores.

El mexicano Abraham Ancer tampoco pudo enderezar su inconsistente labor al acabar la cuarta ronda con un registro de 72 (+1) que lo dejó con 280 (-4) y en el puesto 64.