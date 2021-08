Eva Longoria termina de rodar su primera cinta como directora, "Flamin' Hot"

En la imagen, la actriz Eva Longoria. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 24 ago (EFE).- Eva Longoria anunció este lunes que ha terminado en Nuevo México (EE.UU.) el rodaje de "Flamin' Hot", su primera película como directora y con la que quiere rendir homenaje a la población latina.

"Me siento muy honrada de haber liderado a este equipo para contar una bella historia con la que las personas pueden verse a sí mismas a través de estos personajes y con la que pueden inspirarse por la infinita belleza y el infinito talento que son tan ricos en nuestra comunidad", aseguró en un comunicado.

"Cada día que estuvimos en el set, nuestro increíble reparto y equipo me recordaron una y otra vez que nuestra comunidad es inteligente, creativa e interminablemente talentosa", añadió.

Aunque ya tiene experiencia en la dirección con series como "Jane the Virgin" o "Grand Hotel", esta es la primera película en la que será la directora.

"Flamin' Hot" contará la historia de Richard Montañez, que, según su relato, inventó el famoso snack Flamin' Hot Cheetos cuando trabajaba como conserje en la compañía Frito Lay.

El actor Jesse Garcia interpreta a Richard Montañez como parte de un elenco muy latino en el que también aparecen Annie Gonzalez, Dennis Haysbert, Emilio Rivera, Tony Shalhoub, Matt Walsh, Pepe Serna, Bobby Soto, Jimmy Gonzales y Brice Gonzalez.

En una entrevista con Efe el pasado junio, Longoria dijo que ocupar los puestos de poder en el cine es algo necesario para aumentar la diversidad de Hollywood y para que los latinos tengan más presencia en la industria audiovisual.

"Pienso que los latinos tenemos que ponernos detrás de las cámaras para crear más oportunidades para nuestra comunidad. Tenemos que ser directores, guionistas y productores", argumentó.