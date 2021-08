El NYT recoge acusaciones de corrupción contra el presidente de Guatemala

En la imagen, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. EFE/ Mario Guzmán/Archivo

Nueva York, 24 ago (EFE).- El diario estadounidense The New York Times (NYT) recogió este martes acusaciones de soborno contra el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, citando declaraciones de un testigo al exfiscal anticorrupción de Guatemala Juan Francisco Sandoval, que se encuentra en Estados Unidos.

Según el NYT, un testigo afirmó en junio ante Sandoval, que fue destituido el pasado 23 de julio, que había entregado en la casa de Giammattei, en Ciudad de Guatemala, una alfombra enrollada llena de dinero.

El testigo indicó a los fiscales guatemaltecos anticorrupción que el dinero procedía de "una empresa minera" asentada en Guatemala y "respaldada por Rusia", con el objetivo de "sobornar a Giammattei" por el derecho "de operar parte de un puerto guatemalteco".

La unidad anticorrupción dirigida por el fiscal había registrado previamente una casa vinculada al exsecretario del presidente en busca de información sobre 16 millones de dólares que su equipo halló en maletas.

Asimismo, en mayo un testigo reveló que había negociado una contribución de campaña por 2,6 millones de dólares a cambio de mantener contratos con el Gobierno, según documentos citados por el NYT.

Sandoval dirigió durante más de un lustro la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y durante su mandato se desmantelaron más de 50 estructuras de corrupción estatal, incluyendo el caso "La Línea", que provocó la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).

Pero en julio, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, despidió a Sandoval alegando que no había cumplido órdenes, por lo que este se marchó a Estados Unidos con las pruebas que había reunido y las entregó a funcionarios estadounidense.

La remoción del fiscal produjo manifestaciones en contra de Porras y también del mismo Giammattei.

Dos fiscales de esa unidad dijeron en condición de anonimato por miedo a represalias que Porras ya está socavando sus investigaciones.

El exfiscal está exiliado en EE.UU. junto a la exjefa del Ministerio Público Thelma Aldana, quien también ha sido perseguida por su trabajo al frente de la entidad entre 2014 y 2018, en un período en el que ambos imputaron a más de 250 personas entre ministros, funcionarios, diputados y empresarios de élite.

En una entrevista con el medio, Sandoval señaló que el sistema de justicia del país latinoamericano "fue tomado por las mafias que están en el poder" y consideró que el combate contra la corrupción era "el último bastión visible" de esa lucha.

"Las investigaciones están en manos de los corruptos (...) Sin que nadie los detenga", agregó.