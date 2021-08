El nuevo canciller venezolano reafirma relación de interés bilateral con Turquía

El canciller venezolano Félix Plasencia participa en una rueda de prensa hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 24 ago (EFE).- El canciller venezolano, Félix Plasencia, que juró su cargo como ministro de Relaciones Exteriores el pasado viernes, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, en la que reafirmó el interés en mantener una "relaciones de interés bilateral".

Durante la conversación, los dos ministros "intercambiaron información estratégica sobre la situación política regional y comercial" de cara a la 76º Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prevista para septiembre, detalló este martes la Cancillería en un comunicado.

También ratificaron "la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones" entre ambas naciones.

Además, abordaron diferentes asuntos para "coordinar acciones conjuntas" de cara a la reunión de cancilleres del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal).

Durante la conversación telefónica, los dos ministros coincidieron en que dichos encuentros "servirán de plataforma para sostener reuniones bilaterales orientadas a lograr, entre otros aspectos, el incremento de la fructífera relación comercial que ha caracterizado a ambos países en los últimos años", agregó la Cancillería.

En la llamada, siempre según la versión de Venezuela, Cavusoglu también felicitó al canciller Plasencia por su designación en el cargo y le expresó la voluntad de Turquía de sostener "estrechos lazos de amistad", que "son el fiel reflejo de la profunda amistad existente entre los presidentes Nicolás Maduro y Recep Tayyip Erdogan".

Turquía ha sido uno de los países, junto con Rusia e Irán, que mayor respaldo diplomático ha ofrecido a Maduro, un apoyo escenificado a finales de 2018.

Entonces, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitó Venezuela y ofreció respaldo político y económico a Maduro, que meses antes había ganado unas controvertidas elecciones cuyos resultados no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

Los dos países firmaron en aquella ocasión una batería de acuerdos y Erdogan prometió a Maduro "cubrir la mayoría de las necesidades" venezolanas.

Además, Venezuela y Turquía mantienen varios acuerdos en distintas áreas como economía, defensa, comercio, ciencia, turismo y cultura, y además comparten el principio de la "soberanía de los pueblos y la no intervención extranjera".

Como parte de esa buena relación, la ruta aérea entre Caracas y Estambul es una de las pocas autorizadas por Venezuela, que también mantiene abiertas las que conectan al país caribeño con México, Panamá, República Dominicana y Bolivia.