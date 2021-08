Eiking: "Creí que haría falta un milagro para ser líder"

El ciclista noruego Odd Christian Eiking (Intermarché), en el podio con el maillot de líder de la clasificación general tras la décima etapa de la Vuelta a España, este martes entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria, de 189 kilómetros. EFE/ Manuel Bruque

Rincón de la Victoria (Málaga), 24 ago (EFE).-El noruego Odd Christian Eiking (Intermarché), nuevo líder de la Vuelta, apenas se podía creer la imagen de verse con la camiseta roja, pensaba que "haría falta un milagro", ya que empezó la etapa a más de 9 minutos en la general. Una vez en carrera, las cosas cambiaron. Los milagros, a veces llegan.

"Ya tuvimos la roja con (el estonio) Rein Taaramäe en la tercera etapa, así que esto es un plus especial para mí. No podía esperar ser líder de la Vuelta antes de la salida. Estaba a 9 minutos en la general y casi haría falta un milagro para coger la camiseta roja. Escuché en mi auricular 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos ... Y luego, al final, entendí que esto era realmente posible", explicó el líder en meta.

Eiking (Stord, 26 años), tuvo que marcar dentro de la escapada de 31 hombres al francés Guillaume Martin, el único que podía privarle de la roja, ya que estaba cerca en la general.

" Guillaume Martin es un gran escalador. Acaba de salir de un top 10 en el Tour de Francia. Sabía que estaría cerca, así que le eché el ojo. Traté de conseguir la mayor cantidad de minutos posible al final. No puedo describir lo que esto significa, es realmente muy grande", concluyó.