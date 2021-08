EEUU rechaza llamado de G7 a extender evacuaciones de Afganistán

(Bloomberg) -- El presidente de estados Unidos, Joe Biden, decidió mantener la fecha límite que estableció para las evacuaciones del aeropuerto de Kabul, según un alto funcionario de la Administración, lo que deja menos de una semana para evacuar a miles de personas del Afganistán controlado por los talibanes.

La decisión significa que rechazó los llamados de los aliados más cercanos de EE.UU. para extender el plazo del 31 de agosto durante una reunión virtual de los líderes del Grupo de los Siete realizada el martes.

El Pentágono aconsejó a Biden que se adhiriera al cronograma dado el riesgo de seguridad que enfrenta el ejército estadounidense por posibles ataques terroristas de ISIS-K u otros grupos militantes islámicos, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Biden está de acuerdo con la opinión del Pentágono por ahora, pero pidió planes de contingencia y reiteró su compromiso de sacar a todos los estadounidenses que quieran irse ahora. El cronograma de evacuación estará determinado, en parte, por la cooperación de los talibanes en los próximos días.

La cumbre virtual convocada por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue probablemente la última oportunidad para persuadir a Biden de retrasar la fecha para completar el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán. En términos prácticos, significa que las evacuaciones de civiles desde el aeropuerto de Kabul deben finalizar en los próximos días para contar con el tiempo suficiente para sacar a las tropas estadounidenses y otras tropas restantes.

El destino de los extranjeros y afganos cuyos vínculos con poderes externos los deja vulnerables a las represalias de los talibanes dominó el desarrollo de la reunión. Johnson y el presidente francés, Emmanuel Macron, estaban entre los que se esperaba que instaran a Biden a cambiar su posición, aunque el Gobierno británico también advirtió que era poco probable debido al deterioro de la situación de seguridad en Kabul.

Cuando comenzaron las conversaciones del G7, los talibanes reiteraron que no aceptarían una extensión más allá del 31 de agosto.

El lunes, el director de la CIA, William Burns, se había reunido en secreto con el líder talibán Abdul Ghani Baradar en Kabul, la reunión de más alto nivel de EE.UU. con el grupo desde que tomaron el control de la ciudad.

Ha habido una tensión creciente en el G7 por la decisión de EE.UU. de retirarse de Afganistán, lo que precipitó el rápido colapso del Gobierno que tomó por sorpresa a las naciones occidentales.

Según un memorando diplomático británico, el presidente de EE.UU. le dijo al bloque G7 en junio que mantendría suficiente presencia de seguridad en Afganistán para garantizar que pudieran continuar operando en Kabul luego del retiro principal de las tropas estadounidenses.

La toma de posesión de los talibanes dejó a EE.UU. y a otros Gobiernos en una carrera contrarreloj para evacuar a los ciudadanos y afganos a los que se habían comprometido a ayudar, mientras enfrentan duras críticas por su incapacidad para anticipar los eventos en Afganistán.

