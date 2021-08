Denuncian más casos de abusos en albergues de menores en Panamá

La Fiscalía tiene abiertas varias investigaciones, algunas desde 2018 según la información oficial, por los casos de abuso sexual, malos tratos e irregularidades administrativas en los albergues. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 24 ago (EFE).- Tres nuevos casos de supuesto abuso de menores en albergues bajo la supervisión del Estado de Panamá fueron denunciados ante las autoridades, informaron este martes diputadas que investigan este escándalo, que estalló en febrero pasado involucrando a decenas de víctimas durante años.

Los tres nuevos casos ocurrieron en abril pasado en dos casas de acogida situadas en Tocumen, en la periferia de la capital panameña, y en otra del interior del país, declararon a los periodistas las diputadas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Kayra Harding y Emilie García.

Estos casos fueron reportados al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que presentó la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía), según informó este mismo martes el despacho, que es el que entrega los subsidios a los albergues.

"Hemos quedado consternados frente a unos señalamientos y un informe que presentó la diputada Emelie García en donde de manera anónima presentaron casos donde jóvenes adolescentes han sido supuestamente violados, afectados", dijo la diputada Harding, quien es la vicepresidenta de la AN.

A estas víctimas, "los albergues no les han presentado la debida protección, y se ha creado una subcomisión para comenzar a recabar mucha más información de la que ya tenía inicialmente la diputada" García, agregó Harding.

Un informe parlamentario difundido en febrero pasado señaló que decenas de menores en albergues supervisados por el Estado fueron víctimas de abusos sexuales y malos tratos al menos desde 2015, lo que generó indignación en el país y numerosas protestas para exigir castigo para los culpables.

Los albergues en Panamá, que tienen una población de alrededor de 1.200 menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad, son administrados por ONG y fundaciones y reciben subsidios públicos.

La Fiscalía tiene abiertas varias investigaciones, algunas desde 2018 según la información oficial, por los casos de abuso sexual, malos tratos e irregularidades administrativas en los albergues.

Cerca de medio centenar de menores fueron reubicados y mantienen medidas de protección en el marco de la investigación de los casos de abusos en albergues, hay varios imputados y al menos una persona condenada, de acuerdo con la información oficial.

Los tres nuevos casos de abusos fueron revelados este martes en el marco de una reunión de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la AN, a la que fueron citados exfuncionarios y funcionarios en activo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) para dar cuentas por este escándalo.

Se trató de la segunda citación a la que no asistieron, por lo que la interpelación se reprogramó para el 21 de septiembre. Si no acuden, las diputadas tienen la facultad de ordenar su conducción mediante las autoridades, de acuerdo con la información oficial.