Coronavirus.- Grecia endurecerá las restricciones para los no vacunados contra la COVID-19 a partir de septiembre

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Grecia, Vassilis Kikilias, ha anunciado este martes que las autoridades endurecerán las restricciones para los no vacunados contra la COVID-19 a partir del 13 de septiembre.



Así, bajo las nuevas reglas, los empleados de los sectores público y privado tendrán que someterse a pruebas diagnósticas de la enfermedad una vez a la semana, test que tendrán que costearse ellos mismos.



En escuelas, universidades y sectores susceptibles de reunir a gran número de personas, como el turismo, la televisión o el teatro, los no vacunados tendrán que realizarse dos pruebas rápidas una vez a la semana. Los universitarios sí tendrán que pagar las pruebas de su bolsillo, mientras que los niños podrán usar kits de autodiagnóstico que se repartirán de forma gratuita.



Los resultados de todas las pruebas tendrán que subirse a una web habilitada por el Gobierno griego, con una prueba del resultado negativo. En caso de que el resultado sea positivo, las autoridades griegas proporcionarán instrucciones para realizarse más pruebas y confinarse, según ha recogido el diario 'Kathimerini'.



En referencia al sector del entretenimiento y la admisión a cafeterías, restaurantes, clubes e instalaciones deportivas, no será posible sin un certificado de vacunación o de recuperación de la enfermedad, mientras que para acceder a cines, teatros, museos y gimnasios sin certificado de inmunidad será necesario presentar una PCR negativa realizada 48 antes de entrar.



"Estas medidas no son punitivas", ha justificado Kikilias, que ha alegando que, en cambio, son una "deber" para con todos los que se han portado de forma "cautelosamente" durante la pandemia de COVID-19.



"Al contrario que en otoño del año pasado, cuando la Humanidad se enfrentaba a la COVID-19 sin defensa, excepto las medidas de protección, en este otoño cada uno de nosotros puede protegerse a sí mismo y a otros", ha agregado, antes de recordar que las vacunas han estado disponibles durante los últimos ocho meses.



El uso de mascarilla, mientras tanto, será obligatorio en todas los interiores y en instalaciones donde se concentren muchas personas.



En Grecia, donde ya se han administrado más de 11,2 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, la inmunización es obligatoria en los sectores médico y militar.