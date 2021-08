Broadway alcanza acuerdo de cara a su reapertura para lograr mayor diversidad

En plena reapertura de Broadway, algunas de las organizaciones más poderosas de la meca del teatro alcanzaron un acuerdo en el que se comprometen a fortalecer iniciativas para traer mayor diversidad al sector, informaron este martes los medios locales. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 24 ago (EFE).- En plena reapertura de Broadway, algunas de las organizaciones más poderosas de la meca del teatro alcanzaron un acuerdo en el que se comprometen a fortalecer iniciativas para traer mayor diversidad al sector, informaron este martes los medios locales.

El documento, titulado "A New Deal for Broadway" (Un nuevo acuerdo para Broadway), fue desarrollado bajo el patrocinio de Black Theater United, uno de los varios grupos que se establecieron el año pasado impulsados por la indignación que sintieron los artistas de teatro negros tras la muerte a manos de policías en 2020 de los afroamericanos George Floyd en Minessota y Breonna Taylor en Kentucky.

En el pacto se asegura que tanto en las obras de Broadway como en las giras que derivan de sus producciones se promocionarán programas de educación de diversidad, y además se comprometen a una lista de cambios específicos para su sector, como contratar a especialistas en sensibilidad racial en algunos espectáculos o abstenerse de que los equipos creativos sólo tengan miembros blancos.

También renombrarán algunos de los teatros de Broadway para honrar a artistas negros y establecerán normas que impulsen la diversidad en los reputados premios Tony.

Entre los firmantes del acuerdo se encuentran los dueños y gestores del total de 41 teatros con los que cuenta Broadway, así como la Broadway League, una organización que representa a los productores, y la Asociación de Actores para la Equidad, un sindicato que defiende a actores y mánagers.

Aunque su pacto no supone ninguna obligación legal, estos grupos aseguran que han acordado "responsabilizarse unos a otros para que se implementen estos compromisos".

El documento fue negociado en una serie de reuniones virtuales que empezaron cuando los teatros aún estaban cerrados por la pandemia, y estos cambios han sido anunciados cuando Broadway está en plena reapertura después de haber permanecido cerrado desde marzo de 2020, con dos obras ya de vuelta y otras 15 que regresarán o se estrenarán en septiembre.

Las conversaciones comenzaron el pasado marzo, el mismo mes en el que tuvo lugar una destacada protesta en Times Square en la que se pidió una mayor representación de las distintas razas, transexuales, discapacitados y otras comunidades en Broadway.