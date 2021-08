Bolivia registra 488 contagios nuevos y 11 decesos a causa de la covid-19

Un hombre recibe la vacuna contra la covid-19 hoy, durante una jornada de "megavacunación" en La Paz (Bolivia). EFE/ Stringer

La Paz, 23 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias de Bolivia reportaron este lunes 11 fallecimientos y 488 nuevos contagios de la covid-19 que elevaron a 18.313 los decesos y a 487.131 los casos acumulados desde marzo del año pasado, cuando se detectó la enfermedad por primera vez en territorio boliviano.

Santa Cruz fue la región con la mayor cantidad de nuevos casos, con 176, seguida por Cochabamba con 94 y Tarija con 89, mientras que las cifras oscilaron entre dos y 45 en los otros seis departamentos bolivianos, señala el reporte oficial.

El Ministerio de Salud de Bolivia también informó de 591 personas con sospecha de estar contagiadas que son monitoreadas a través de una línea telefónica gratuita habilitada por el Gobierno para atender requerimientos relacionados con la covid-19.

Los casos activos actualmente son 40.384, mientras que el acumulado nacional de pacientes recuperados es de 428.434, según el informe.

Además, hasta el momento, 2.328.228 personas han completado el esquema de vacunación contra la covid-19 en Bolivia y otras 3.061.404 recibieron la primera dosis.

Las vacunas que se aplican dentro del plan nacional de inmunización son las chinas Sinopharm y las rusas Sputnik V compradas por el Estado, además de las que llegaron al país mediante el mecanismo Covax de Naciones Unidas, que son las AstraZeneca, Pfizer y Janssen, éstas últimas monodosis.

Bolivia está en una etapa de desescalada en la que los contagios diarios se han mantenido por debajo de los mil, tras atravesar por una tercera ola que inició a principios de mayo y que en algunas jornadas superó el centenar de fallecidos y los casos estuvieron por encima de los 3.000.

En el reporte semanal que se difunde los lunes sobre el comportamiento de la pandemia, el director nacional de Epidemiología, Freddy Armijo, precisó que la semana anterior hubo una disminución de casos en un -4 % respecto a la semana epidemiológica previa.

Con esto, "se consolida la décima semana de desescalada", explicó el funcionario.

Por su parte, el ministro boliviano de Salud, Jeyson Auza, remarcó la importancia de que la población en edad vacunable se inmunice, ya que "más del 90 % de las personas que están en terapia intensiva son personas que no han recibido la vacuna".

Auza aseguró que el país cuenta con las dosis suficientes e insistió en que se requiere el apoyo "de toda la población" para que suban los porcentajes de cobertura.

El ministro recordó que si bien estos fármacos no evitan que una persona tenga la covid-19, sí están "salvando vidas" pues previenen que el contagiado presente "formas graves de la enfermedad".

Bolivia tiene unos once millones y medio de habitantes, de los cuales el Gobierno calcula que poco más de 7,1 millones son la población "vacunable".