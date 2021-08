Berlín advierte que sin dialogar con los talibanes no se completará la evacuación

Heiko Maas. EFE/EPA/ANNEGRET HILSE / POOL/Archivo

Berlín, 24 ago (EFE).- El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, advirtió hoy de que sin dialogar con los talibanes no se completará la evacuación de los afganos que Alemania y otros países occidentales tratan de sacar del país y apeló a buscar "vías civiles" para lograrlo.

La retirada militar no debe significar "el fin de las posibilidades de evacuar a las personas que necesitan nuestra protección", afirmó Maas, en entrevista con el diario "Bild".

"Deberemos seguir caminos que no quisiéramos andar", añadió, en alusión a la búsqueda de fórmulas para lograr seguir evacuando a esas personas más allá del 31 de agosto, fecha prevista para la retirada completa de las tropas de EEUU.

Maas ha abordado esa cuestión con Estados Unidos, Reino Unido y también Turquía, afirmó anteriormente el ministro, del Partido Socialdemócrata (SPD), que calificó de crucial para abordar las evacuaciones la reunión virtual que mantendrán hoy los líderes del G7.

MÁS DE 3.900 EVACUADOS POR ALEMANIA, ENTRE ELLOS UNOS 1.900 AFGANOS

Hasta ahora el ejército alemán ha evacuado de Kabul unas 3.900 personas de unas 45 nacionalidades distintas, de los cuales unos 1.900 son afganos. De ese total, unos 380 son alemanes.

Se estima que siguen en el país al menos otro centenar de nacionales y hasta 10.000 afganos a los que Alemania trata de sacar del país, entre colaboradores locales y sus familias.

Maas insiste en que difícilmente se logrará sacarlos del país en los días que restan hasta la fecha del 31 de agosto. Recuerda las "situaciones extremas" en que se están llevando a cabo cada una de estas evacuaciones.

Tanto el socialdemócrata Maas como su colega de Defensa, la conservadora Annegret Kramp-Karrenbauer, han insistido estos días en que el objetivo es evacuar "a cuantas personas sea posible".

La operación se lleva a cabo con tres aviones de transportes A400M del Ejército alemán, que vuelan día y noche entre Kabul y Taskent, en Uzbekistán. Desde esta ciudad son trasladados luego hacia Alemania en aparatos de la aerolínea Lufthansa, que hasta ayer había transportado a unas 1.500 personas, según fuentes de la empresa.

En tanto, el presidente de la red de apoyo a los trabajadores locales afganos, Marcus Grotian, exigió al Gobierno alemán que "elimine de inmediato todas las trabas burocráticas y que los empleados locales que en algún momento trabajaron para Alemania no sean rechazados" al querer acceder a un avión.

"En estos minutos hay personas que están siendo rechazadas en el aeropuerto de Kabul porque no figuran en una lista por haber trabajado para un ministerio en un periodo que no está contemplado desde un punto de vista burocrático", dijo el oficial del Ejército alemán en una rueda de prensa.

Grotian acusó al Ejecutivo germano de "omisión del deber de socorro y aseguró que muchos veteranos están reviviendo traumas por sentirse "moralmente heridos", no por el proceder de los talibanes -que son el enemigo, recordó-, sino por su propio gobierno.

MILES DE AFGANOS EN LA BASE ESTADOUNIDENSE DE RAMSTEIN

En paralelo a las evacuaciones realizadas por el ejército alemán, la base militar estadounidense de Ramstein, en el sur de Alemania, se ha convertido en punto de destino provisional para miles de afganos.

Se han habilitado estancias para alojar unos 10.000 evacuados, según informaron fuentes de esa base al inicio de las operaciones. Medios alemanes estiman que hasta ahora han llegado a esa base unos 7.000 afganos.

Ramstein es la mayor de las bases de EEUU en Alemania. Las evacuaciones a ese lugar se enmarcan en los acuerdos entre Washington y diversos países -entre ellos, España- para posibilitar el operativo.

Estos traslados a Alemania se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, diera marcha atrás a la orden de su predecesor, Donad Trump, de retirar de Alemania la mitad de sus soldados estacionados en ese país, en represalia por lo que consideraba escaso gasto en Defensa por parte de Berlín.