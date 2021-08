Banco Mundial para desembolsos a Afganistán tras avance talibán

(Bloomberg) -- El Banco Mundial detuvo los desembolsos para sus proyectos en Afganistán, citando preocupación por el impacto del Gobierno talibán en las perspectivas de desarrollo, particularmente para las mujeres.

“Estamos monitoreando y evaluando de cerca la situación de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos internos”, dijo un portavoz del prestamista con sede en Washington en un correo electrónico este martes. “Mientras lo hacemos, continuaremos consultando de cerca con la comunidad internacional y los socios para el desarrollo. Junto con ellos, estamos explorando formas en las que podamos seguir comprometidos para preservar los logros en materia de desarrollo obtenidos con tanto esfuerzo y continuar apoyando al pueblo de Afganistán”.

Desde abril de 2002, el Banco Mundial comprometió más de US$5.300 millones para proyectos de desarrollo en la nación. En febrero, tenía 12 proyectos activos pertenecientes únicamente a la Asociación Internacional de Fomento (AIF) para las naciones más pobres del mundo, con compromisos por hasta US$940 millones.

Junto con el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Afganistán el banco tenía otros 15 proyectos financiados por donantes que administra el banco, con cerca de US$1.200 millones en fondos de la AIF comprometidos. El fondo recaudó casi US$12.900 millones de 34 donantes, lo que lo convierte en el mayor contribuyente al presupuesto de Afganistán, dijo el Banco Mundial en abril.

El Banco Mundial dijo al personal en un memorando interno el viernes que su personal con base en Kabul y sus familias inmediatas habían sido reubicados de manera segura en Islamabad, Pakistán.

La pausa del prestamista sobre los desembolsos es el último revés para el nuevo régimen en Afganistán que está hambriento de efectivo después de que Estados Unidos congelara el acceso a más de US$9.000 millones en activos. El Fondo Monetario Internacional dijo la semana pasada que el nuevo Gobierno no podrá utilizar los activos de reserva del fondo días antes de que la nación recibiera casi US$500 millones asignados a otros países.

Nota Original:World Bank Pauses Disbursements to Afghanistan After Takeover

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.