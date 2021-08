AMP.- Filipinas.- Duterte acepta la nominación para competir por la Vicepresidencia de Filipinas en 2022

12-03-2020 El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte POLITICA ASIA INTERNACIONAL FILIPINAS PRESIDENCIA DE FILIPINAS



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha aceptado este martes la nominación para competir por la Vicepresidencia del país asiático en 2022.



A primera hora de esta jornada, su formación política, el Partido Democrático Filipino-Poder Popular (PDP-Laban), ha anunciado su candidatura, para después, asegurarla él mismo por un discurso televisado.



"¿Realmente lo quieres? Claro, me presentaré a la vicepresidencia y continuaré la cruzada", ha dicho y ha enfatizado su "preocupación por "las drogas, la insurgencia... y la criminalidad".



"Puede que no tenga el poder de dirigir u orientar, pero siempre puedo expresar mis opiniones en público", ha añadido según recoge la agencia DPA.



La decisión de Duterte se conoce después del consejo ejecutivo nacional que el PDP-Laban celebró a principios de este mes, que apoyó la candidatura de Duterte a vicepresidente y del senador Christopher Go a presidente de Filipinas.



En un comunicado, el PDP-Laban ha detallado que Duterte "ha aceptado hacer el sacrificio y ha escuchado el clamor de la ciudadanía", aunque no ha aludido a la inclinación de Go, asesor del presidente antes de convertirse en senador, sobre la Presidencia. Go había señalado previamente que se presentaría al cargo únicamente si Duterte aceptaba ser su 'número dos'.