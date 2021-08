AMP.-Afganistán.-Los talibán siguen su ronda de contactos y piden que no salgan del país los "trabajadores cualificados"

24-08-2021 Reunión talibán con delegación china. Los insurgentes anuncian a Abdul Qayyum Zakir como su nuevo "ministro de Defensa" Piden a los afganos abstenerse "de transferir dólares y antigüedades" desde el país y niegan "registros puerta a puerta" POLITICA ASIA AFGANISTÁN INTERNACIONAL MOHAMED NAIM



Los talibán han proseguido este martes su ronda de contactos con encuentros en Kabul con responsables diplomáticos de Alemania, China y Qatar mientras intentan cribar el proceso de evacuación y mantener a los "trabajadores cualificados" dentro del país.



"Los americanos se están llevando a nuestros expertos y les hemos pedido que detengan ese proceso", ha declarado el portavoz para temas nacionales de los talibán, Zabihulá Muyahid, durante una rueda de prensa este martes en la que ha insistido que los insurgentes no permitirán una ampliación del plazo de evacuaciones, fijado para el 31 de agosto.



"Este país", ha añadido, "necesita de expertos como los médicos o los profesores y no deberían viajar a otros países", ha añadido en declaraciones recogidas por el medio afgano Ariana.



En la rueda de prensa se encontraba también el número dos de los talibán, Mohamad Yaqub, quien ha incidido en que los afganos siguen siendo libres de abandonar el país sin peligro alguno por la ruta oeste, en el caso de que no consiguieran llegar a tiempo a la evacuación, según le cita el canal 1TVNews.



Entre otras cosas, Yaqub ha añadido que el retraso en la formación del Gobierno se debe a las consultas que actualmente están ocurriendo en Kabul -- en este sentido, expertos y fuentes de Ariana especulan con un consejo de 12 miembros, entre ellos el propio Yaqub, y liderado por el jefe político talibán, el mulá Baradar --, y ha confirmado el cierre de los bancos por orden de los insurgentes "para proteger la riqueza de las personas y evitar la devaluación de la moneda afgana".



En este sentido, Muyadid ha reclamado a los afganos, posteriormente y a través de un mensaje en su perfil de Twitter, que se "abstengan de contrabandear y transferir dólares y antigüedades" desde el país "vía aérea y terrestre" y ha advertido de que en caso de hacerlo el material será "confiscado inmediatamente y los "cedentes" tendrán que responder de forma "legal".



Por otro lado, el portavoz internacional de los insurgentes, Suhail Shahin, ha reiterado a través de la misma red social que los talibán han concedido "una amnistía general".



"No hay nadie enjuiciado en el Emirato Islámico de Afganistán, ni hay una lista de blancos para llevar a cabo registros puerta a puerta", ha asegurado, para agregar que se están "centrando en el futuro".



CONTACTOS



El mulá Baradar se ha reunido este martes con el ministro de Exteriores de Qatar, Mutlaq Al Qahtani, al que agradeció "sus esfuerzos pacíficos y su cooperación para resolver los problemas del país", informa el portavoz talibán para cuestiones políticas, Mohamed Naim.



Asimismo, uno de los líderes adjuntos del comité político de los talibán, Sher Mohammad Abbas Stanekzai, se reunió con el embajador de Alemania en Afganistán, Marcus Potzl, al que insistió que "las fuerzas extranjeras deberían partir a tiempo para allanar el camino a los vuelos civiles".



Por último, el también adjunto del comité político talibán, Abdul Salam Hanafi, se reunió con el embajador de China donde "conversaron sobre la seguridad de la Embajada y los diplomáticos chinos, la situación actual en Afganistán, las relaciones bilaterales y la asistencia humanitaria de China".



Finalmente, este martes se ha dado a conocer el nombramiento de Abdul Qayyum Zakir, antiguo detenido de Guantánamo, como "ministro de Defensa" de los talibán y "amigo personal", según el reportero especializado Bilal Sarwari, del comandante de la fuerza Quds de las Guardias Revolucionarias de Irán, Ismail Qaani.