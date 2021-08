Alejandro Albalá se entera por la prensa de que no está invitado a la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez

11-04-2019 Alejandro Albalá estuvo cuatro años saliendo con Isa Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Contra todo pronóstico, Alejandro Albalá y Omar Sánchez hicieron muy buenas migas durante su paso por 'Supervivientes', regalándonos cómplices momentos en los que, al margen de la polémica ruptura entre el cántabro e Isa Pantoja, se convirtió en uno de los grandes apoyos para el novio de Anabel Pantoja.



Tal es su amistad que, una vez terminado el reality, Albalá incluso ha viajado a Las Palmas para visitar a Omar y aprender a hacer surf, por lo que su invitación a la boda del canario y la sobrina de Isabel Pantoja parecía segura.



Sin embargo, y a pesar de que el ex de Chabelita ha confesado públicamente que le encantaría estar presente en el gran día de su amigo, Omar confirmaba este lunes en 'El programa del verano' que Alejandro no estaba invitado a su boda. Y es que a pesar del gran cariño que le tiene, la familia es lo primero y va a respetar los deseos de Isa y Asraf, que no quieren ver ni en pintura al santanderino.



Una noticia de la que Albalá se ha enterado por nosotros y que le ha pillado totalmente desprevenido. "No lo he visto. ¿Lo ha contado Omar?" exclamaba sorprendido, mordiéndose la lengua y evitando echar más leña al fuego porque "luego me echan la bronca". "Te podría decir mil cosas, pero te juro que no puedo. Lo paso mal, perdón", ha asegurado, dejando en el aire cómo es su relación con Anabel Pantoja con un "¿hace frío?" cuando le preguntamos por la sobrina de la tonadillera.



Además, Albalá se ha pronunciado sobre el nuevo amor de Marta López, al que acusan de ser un 'cazafamosas' y un interesado: "Yo quiero que le vaya bien a ella siempre". "No me gustaría que le rompiesen el corazón. Estaría muy feo", ha comentado, confirmando que todavía no conoce al novio de su amiga.



Muy discreto, y dejando claro que no quiere saber nada de Sofía Suescun - con quien mantuvo una larga relación - el 'superviviente' ha preferido no pronunciarse sobre la denuncia por comentarios homófobos a la que se enfrentan la ganadora de realities y su hermano, Christian Suescun. ¡Dale al play y no te pierdas el momento"