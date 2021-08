Afganistán.- Los talibán prohíben a los afganos ir al aeropuerto de Kabul

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Los talibán han anunciado este martes que ya no permitirán el paso de ciudadanos afganos hacia el aeropuerto de Kabul, alegando que la situación es caótica por el gran número de personas que buscan una salida del país asiático en pleno proceso de evacuación internacional.



Un portavoz talibán, Zabihulá Muyahid, ha emplazado en rueda de prensa a quienes están en las inmediaciones del aeródromo a abandonarlo e irse a sus casas, en la medida en que no se podría garantizar su seguridad, según la radiotelevisión pública británica BBC.



Asimismo, ha lamentado que las autoridades de Estados Unidos estén alentando a los afganos a irse del país. "Necesitamos su talento", ha afirmado Muyahid, que aspira a que Afganistán no pierda a profesionales de los campos que teóricamente pueden verse más amenazados por el avance insurgente.